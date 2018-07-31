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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Тьерри Анри может возглавить сборную Египта

Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри, который во время чемпионата мира в России был помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, может возглавить сборную Египта, сообщает Talk Sport со ссылкой на египетское издание King Fut.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника, Анри уже встретился с руководством Федерации футбола Египта. Стороны договорились о финансовой стороне сотрудничества. Теперь сам Анри должен решить, хочет ли он возглавить сборную. Руководство Федерации футбола Египта планирует представить проект развития сборной, после чего Анри примет итоговое решение.

Ранее сообщалось, что Анри является главным претендентом на пост главного тренера «Астон Виллы», но руководство клуба выразило поддержку нынешнему наставнику Стиву Брюсу.

Сборную Египта на чемпионате мира возглавлял Эктор Купер. Египтяне на турнире выступили неудачно, потерпев три поражения.

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