Тьерри Анри может возглавить сборную Египта

По данным источника, Анри уже встретился с руководством Федерации футбола Египта. Стороны договорились о финансовой стороне сотрудничества. Теперь сам Анри должен решить, хочет ли он возглавить сборную. Руководство Федерации футбола Египта планирует представить проект развития сборной, после чего Анри примет итоговое решение.