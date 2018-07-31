Тьерри Анри может возглавить сборную Египта

По данным источника, Анри уже встретился с руководством Федерации футбола Египта. Стороны договорились о финансовой стороне сотрудничества. Теперь сам Анри должен решить, хочет ли он возглавить сборную. Руководство Федерации футбола Египта планирует представить проект развития сборной, после чего Анри примет итоговое решение.
Ранее сообщалось, что Анри является главным претендентом на пост главного тренера «Астон Виллы», но руководство клуба выразило поддержку нынешнему наставнику Стиву Брюсу.
Сборную Египта на чемпионате мира возглавлял Эктор Купер. Египтяне на турнире выступили неудачно, потерпев три поражения.