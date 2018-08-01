Поступили в продажу билеты на домашние матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня поступили в продажу билетные пакеты на домашние матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА, сообщили БЕЛТА в
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня поступили в продажу билетные пакеты на домашние матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА, сообщили БЕЛТА в
С 1 августа по 8 сентября можно приобрести пакет «Хет-трик», который позволит посетить все три встречи на минском стадионе «Динамо»: Беларусь —
Билетный пакет «Дубль» на два октябрьских поединка будет в продаже с 10 по 12 октября, причем, покупая билетные пакеты, болельщики сэкономят до 25% по сравнению со стоимостью билетов на отдельный матч.
Цена на пакет «Хет-трик» составляет от Br4,5 до Br13,5, на пакет «Дубль» — от Br4,5 до Br9 в зависимости от сектора стадиона. Билеты на один матч будут стоить от Br2 до Br6. Продажа билетов на игру Беларусь —