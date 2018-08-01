Поступили в продажу билеты на домашние матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций

С 1 августа по 8 сентября можно приобрести пакет «Хет-трик», который позволит посетить все три встречи на минском стадионе «Динамо»: Беларусь — Сан-Марино (8 сентября), Беларусь — Люксембург (12 октября), Беларусь — Молдова (15 октября).

Билетный пакет «Дубль» на два октябрьских поединка будет в продаже с 10 по 12 октября, причем, покупая билетные пакеты, болельщики сэкономят до 25% по сравнению со стоимостью билетов на отдельный матч.