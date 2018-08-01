Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Судува0
Црвена Звезда1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме0
ЧФР0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мидтьюлланн0
Астана0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Карабах1
Кукеши0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ХИК1
БАТЭ2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фола1
Генк4
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Селтик
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
20:35 (мск), источник: Р-Спорт

Австрийский тренер Андреас Херцог согласился возглавить сборную Израиля

Австрийский специалист Андреас Херцог займет пост главного тренера сборной Израиля, сообщается в микроблоге Израильской футбольной ассоциации в Twitter.

Ранее 49-летний специалист был ассистентом главного тренера сборной США Юргена Клинсманна, а также возглавлял молодежную сборную США. До назначения Херцога исполняющим обязанности главного тренера сборной Израиля был Алон Хазан.

Сборная Израиля по итогам квалификации не смогла отобраться на чемпионат мира-2018, который прошел в России.

Израиль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Пять главных футбольных трансферов, которые состоятся уже на этой неделе
Российская гимнастка, покорившая сердца болельщиков по всему миру
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Трупы возить не будем». Скандал в сборной России по могулу
Почему боксер Усик отказался от звания героя Украины
«Звезда мундиаля»: Англия зовет лучшего бомбардира России
СМИ: «Барселона» ведет переговоры с Погба
«Рома» готова предложить за футболиста «Спартака» меньше 25 млн
СМИ: «Ливерпуль» готов продать Кариуса и Миньоле
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка