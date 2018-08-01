Австрийский тренер Андреас Херцог согласился возглавить сборную Израиля
Австрийский специалист Андреас Херцог займет пост главного тренера сборной Израиля, сообщается в микроблоге Израильской футбольной ассоциации в Twitter.
Австрийский специалист Андреас Херцог займет пост главного тренера сборной Израиля, сообщается в микроблоге Израильской футбольной ассоциации в Twitter.
Ранее 49-летний специалист был ассистентом главного тренера сборной США Юргена Клинсманна, а также возглавлял молодежную сборную США. До назначения Херцога исполняющим обязанности главного тренера сборной Израиля был Алон Хазан.
Сборная Израиля по итогам квалификации не смогла отобраться на чемпионат мира-2018, который прошел в России.