FA предложит Саутгейту новый контракт с улучшенными условиями

Специалисту будут предложены улучшенные условия и соглашение до 2022 года.

Переговоры между сторонами начнутся на следующей неделе, когда Саутгейт вернется из отпуска. Под руковдством тренера сборная Англии заняла четвертое место на ЧМ-2018.