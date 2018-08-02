FA предложит Саутгейту новый контракт с улучшенными условиями
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена продлить контракт с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом, сообщает Sky Sports.
Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена продлить контракт с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом, сообщает Sky Sports.
Специалисту будут предложены улучшенные условия и соглашение до 2022 года.
Переговоры между сторонами начнутся на следующей неделе, когда Саутгейт вернется из отпуска. Под руковдством тренера сборная Англии заняла четвертое место на ЧМ-2018.