Мексиканский тренер Агирре возглавил сборную Египта по футболу
ТАСС, 2 августа. Бывший главный тренер мадридского «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре возглавил национальную команду Египта. Об этом сообщает
ТАСС, 2 августа. Бывший главный тренер мадридского «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре возглавил национальную команду Египта. Об этом сообщает
Соглашение с Агирре рассчитано до 2022 года. Официально о его назначении будет объявлено в четверг днем на специальной
Под его руководством египтяне впервые за 28 лет вышли на чемпионат мира. На мировом первенстве в России североафриканцы проиграли все три матча на групповом этапе и не смогли выйти в
Агирре дважды выводил сборную Мексики на мировые первенства — в 2002 и 2010 годах. Последним местом работы мексиканского тренера стал клуб «Аль-Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который он возглавлял с 2015 по 2017 год.