Мексиканский тренер Агирре возглавил сборную Египта по футболу

Соглашение с Агирре рассчитано до 2022 года. Официально о его назначении будет объявлено в четверг днем на специальной пресс-конференции, которая пройдет в штаб-квартире EFA.

На посту главного тренера сборной Египта мексиканец сменил аргентинского специалиста Эктора Купера, который руководил африканской командой с 2015 года.

Под его руководством египтяне впервые за 28 лет вышли на чемпионат мира. На мировом первенстве в России североафриканцы проиграли все три матча на групповом этапе и не смогли выйти в плей-офф турнира.