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10:16 (мск), источник: ТАСС

Мексиканский тренер Агирре возглавил сборную Египта по футболу

ТАСС, 2 августа. Бывший главный тренер мадридского «Атлетико» и сборной Мексики Хавьер Агирре возглавил национальную команду Египта. Об этом сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации (EFA).

Соглашение с Агирре рассчитано до 2022 года. Официально о его назначении будет объявлено в четверг днем на специальной пресс-конференции, которая пройдет в штаб-квартире EFA.

На посту главного тренера сборной Египта мексиканец сменил аргентинского специалиста Эктора Купера, который руководил африканской командой с 2015 года.

Под его руководством египтяне впервые за 28 лет вышли на чемпионат мира. На мировом первенстве в России североафриканцы проиграли все три матча на групповом этапе и не смогли выйти в плей-офф турнира.

Агирре дважды выводил сборную Мексики на мировые первенства — в 2002 и 2010 годах. Последним местом работы мексиканского тренера стал клуб «Аль-Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который он возглавлял с 2015 по 2017 год.

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