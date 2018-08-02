Аргентинец Эктор Купер возглавит сборную Узбекистана
ТАШКЕНТ, 2 авг — РИА Новости. Аргентинский специалист Эктор Купер займет пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщил РИА Новости в четверг представитель Футбольной ассоциации Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 авг — РИА Новости. Аргентинский специалист Эктор Купер займет пост главного тренера сборной Узбекистана, сообщил РИА Новости в четверг представитель Футбольной ассоциации Узбекистана.
«Мы завершили переговоры и достигли соглашения с Эктором Купером. Остались некоторые формальности», — уточнил собеседник агентства. По его словам, Купер 6-го августа прибудет в Ташкент, где проведет первую
В конце 2017 года Федерация футбола Узбекистана сообщила, что ведет переговоры с несколькими иностранными специалистами для назначения на должность главного тренера национальной команды. В частности, назывались кандидатуры бывшего тренера английского «Вест Хэма» Славена Билича, итальянца Вальтера Маццари. Купер в этом списке не значился.
В начале сентября тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян был отстранен от должности после невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России. Бабаян возглавлял сборную Узбекистана с июня 2015 года, сменив на посту Мирджалола Касымова.
Эктор Купер последние три года был главным тренером сборной Египта, сумев вывести команду в финальную часть ЧМ-2018. В июне было объявлено, что Египетская футбольная ассоциация (EFA) не намерена продлевать контракт с Купером, под руководством которого команда Египта потерпела три поражения на чемпионате мира в России и заняла последнее место в группе.