Сборная Ирака не будет участвовать в Азиатских играх из-за массовой подделки документов

Как сообщает AFP, это решение приняла Федерация футбола Ирака после скандала, связанного с фальсификацией документов рядом игроков. Многие футболисты молодежной и юношеских сборных Ирака подделали документы, занизив свой возраст.

Уже найдены доказательства мошенничества в сборных до 16, 19 и 23 лет. В федерации признали проблему, сообщив, что уже начались дисквалификации нарушителей. По некоторым данным, в олимпийской сборной Ирака 17 футболистов подделали документы.