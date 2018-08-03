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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

Скалони и Аймар будут временно руководить сборной Аргентины

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лионель Скалони и Пабло Аймар будут временно руководить сборной Аргентины по футболу после того, как пост главного тренера команды покинул Хорхе Сампаоли, сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

Источник: РИА "Новости"

«В следующих трех товарищеских матчах сборную будут тренировать Скалони и Аймар. Мы возьмем паузу, чтобы определиться с кандидатурой тренера, который возглавит команду в будущем», — сказал Тапия, которого цитирует ESPN.

Скалони входил в тренерский штаб Сампаоли на чемпионате мира в России, где аргентинская команда завершила борьбу на стадии 1/8 финала, уступив команде Франции. Экс-полузащитник сборной Аргентины Аймар ранее работал с юношеской сборной страны (игроки не старше 17 лет).

В середине июля AFA объявила, что договорилась о расторжении контракта с Сампаоли. По данным СМИ, сумма компенсации за разрыв действовавшего до 2022 года соглашения составила 2 миллиона долларов.

Аргентинцы сыграют с командой Гватемалы 7 сентября в Лос-Анджелесе, четырьмя днями позже — со сборной Колумбии в Нью-Джерси.

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