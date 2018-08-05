Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии

«Время, проведенное в сборной, не всегда было простым и успешным. Я встретил много людей, к которым буду привязан. Но настало время дать молодым и талантливым игрокам возможность проявить себя, получить опыт и принести хорошие результаты национальной команде. Желаю команде, тренерам всего наилучшего», — написал 33-летний форвард «Штутгарта» на своей странице в Facebook, добавив, что будет готов помочь команде в будущем.