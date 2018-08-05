Марио Гомес завершил карьеру в сборной Германии
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира-2010 по футболу в составе сборной Германии нападающий Марио Гомес принял решение завершить карьеру в национальной команде.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира-2010 по футболу в составе сборной Германии нападающий Марио Гомес принял решение завершить карьеру в национальной команде.
«Время, проведенное в сборной, не всегда было простым и успешным. Я встретил много людей, к которым буду привязан. Но настало время дать молодым и талантливым игрокам возможность проявить себя, получить опыт и принести хорошие результаты национальной команде. Желаю команде, тренерам всего наилучшего», — написал 33-летний форвард «Штутгарта» на своей странице в Facebook, добавив, что будет готов помочь команде в будущем.
В составе национальной команды Гомес провел 78 матчей, забил 31 гол, завоевал бронзу на чемпионате мира-2010, дошел до финала чемпионата Европы-2008. На чемпионате мира-2018 в России сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап.
На клубном уровне Гомес ранее выступал за немецкие «Вольфсбург», мюнхенскую «Баварию», итальянскую «Фиорентину», турецкий «Бешикташ».