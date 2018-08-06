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15:55 (мск), источник: Podrobno.uz

Купер подписал трехлетний контракт со сборной Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ассоциация футбола Узбекистана подписала трехлетнее соглашение с новым главным тренером национальной сборной Эктором Купером. При этом в контракте есть опция по возможности его продления на один год, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Опция по продлению будет задействована, если аргентинский наставник успешно проведет сборную через сито отбора на чемпионат мира 2022 года.

По словам Купера, он не намерен следовать уже сложившимся в сборной практикам, а будет строить новую команду, куда попадут игроки разных возрастов. При этом он будет подстраивать и искать игроков под собственные тактические построения.

Эктор Купер родился 16 ноября 1955 года в Аргентине. Тренировал аргентинские клубы «Уракан» и «Ланус», испанские команды «Мальорка», «Валенсия» и «Реал Бетис», итальянские «Интер» и «Парму», сборную Грузии, греческий «Арис».

Слава к Куперу пришла, когда он дважды подряд выводил «Валенсию» в финал Лиги чемпионов УЕФА (2000 и 2001). С 2015 по настоящее время работал главным тренером сборной Египта по футболу. Под его руководством национальная команда завоевала серебряные медали Кубка Африканских наций 2017 года, а затем впервые за 32 года вышла на чемпионат мира-2018 в России.

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