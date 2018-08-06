Купер подписал трехлетний контракт со сборной Узбекистана

Опция по продлению будет задействована, если аргентинский наставник успешно проведет сборную через сито отбора на чемпионат мира 2022 года.

По словам Купера, он не намерен следовать уже сложившимся в сборной практикам, а будет строить новую команду, куда попадут игроки разных возрастов. При этом он будет подстраивать и искать игроков под собственные тактические построения.

Эктор Купер родился 16 ноября 1955 года в Аргентине. Тренировал аргентинские клубы «Уракан» и «Ланус», испанские команды «Мальорка», «Валенсия» и «Реал Бетис», итальянские «Интер» и «Парму», сборную Грузии, греческий «Арис».