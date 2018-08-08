Шведский тренер Эрик Хамрен возглавил сборную Исландии
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Швед Эрик Хамрен назначен главным тренером сборной Исландии, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Исландии.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Швед Эрик Хамрен назначен главным тренером сборной Исландии, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Исландии.
Контракты Хамрена и его помощника Фрейра Александерссона рассчитаны на два года. На посту главного тренера сборной Исландии шведский специалист сменил Хеймира Хадльгримссона, покинувшего свою должность в середине июля.
На прошедшем чемпионате мира в России исландцы не смогли пробиться в
Хамрен с 2009 по 2016 год возглавлял сборную Швеции.