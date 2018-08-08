Шведский тренер Эрик Хамрен возглавил сборную Исландии

Источник: AP 2018

Контракты Хамрена и его помощника Фрейра Александерссона рассчитаны на два года. На посту главного тренера сборной Исландии шведский специалист сменил Хеймира Хадльгримссона, покинувшего свою должность в середине июля.

На прошедшем чемпионате мира в России исландцы не смогли пробиться в плей-офф, набрав одно очко на групповом этапе.