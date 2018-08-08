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17:41 (мск), источник: Р-Спорт

Шведский тренер Эрик Хамрен возглавил сборную Исландии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Швед Эрик Хамрен назначен главным тренером сборной Исландии, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Исландии.

Источник: AP 2018

Контракты Хамрена и его помощника Фрейра Александерссона рассчитаны на два года. На посту главного тренера сборной Исландии шведский специалист сменил Хеймира Хадльгримссона, покинувшего свою должность в середине июля.

На прошедшем чемпионате мира в России исландцы не смогли пробиться в плей-офф, набрав одно очко на групповом этапе.

Хамрен с 2009 по 2016 год возглавлял сборную Швеции.

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