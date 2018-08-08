Марадона обиделся: СМИ не считают его претендентом на пост тренера сборной Аргентины

«При всем уважении к национальной команде Аргентины я должен признаться, что меня возмущает, когда некоторые журналисты не включают меня в список потенциальных тренеров сборной. Я, например, слушал Чаво Фукса (аргентинский спортивный журналист — Прим. ред.), и он даже не упомянул меня. Я также сожалею, что отдельные аргентинские издания не говорят обо мне, когда пишут о других бывших тренерах сборной», — написал легенда мирового футбола на своей странице в Instagram.
Выразив свое недовольство, Марадона напомнил, что у него есть трехлетний контракт с брестским «Динамо», где он занимает пост председателя правления. Вместе с тем он подчеркнул, что «отдал бы жизнь» за сборную Аргентины.
На прошедшем в России чемпионате мира-2018 аргентинцы завершили выступление на стадии 1/8 финала, уступив команде Франции со счетом 3:4. Вскоре после вылета двукратных чемпионов мира с турнира журналисты поинтересовались у Марадоны, не хочет ли он вернуться на пост главного тренера национальной команды. «Да, я готов работать бесплатно. Я не буду просить ничего взамен», — заявил тогда 57-летний Марадона.
Под руководством Марадоны сборная Аргентины на чемпионате мира-2010 дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Германии.
В середине июля Ассоциация футбола Аргентины (AFA) объявила о том, что ей удалось договориться о расторжении контракта с Хорхе Сампаоли, руководившим командой на ЧМ-2018. По данным СМИ, сумма компенсации за разрыв действовавшего до 2022 года соглашения составила 2 миллиона долларов. Временно руководить сборной Аргентины были назначены Лионель Скалони и Пабло Аймар.