Гарека продолжит работать со сборной Перу
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Федерация перуанского футбола (FPF) на своем официальном сайте сообщила, что продолжит сотрудничество с главным тренером национальной команды Рикардо Гарекой.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Федерация перуанского футбола (FPF) на своем официальном сайте сообщила, что продолжит сотрудничество с главным тренером национальной команды Рикардо Гарекой.
Как отмечается в сообщении, FPF признательна 60-летнему аргентинскому специалисту и его тренерскому штабу за приверженность интересам перуанского футбола и уверенность в институциональных и спортивных проектах федерации.
FPF подчеркивает, что Гарека будет пользоваться полной поддержкой организации в свете необходимости решения спортивных задач — успешного выступления на Кубке Америки-2019 и в отборочном цикле чемпионата мира-2022 в Катаре. Как сообщает АП, на
Гарека возглавил сборную Перу в 2015 году и вывел ее в финальную стадию чемпионата мира-2018 в России, где команда не смогла преодолеть групповой этап.