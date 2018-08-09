Гарека продолжит работать со сборной Перу

Как отмечается в сообщении, FPF признательна 60-летнему аргентинскому специалисту и его тренерскому штабу за приверженность интересам перуанского футбола и уверенность в институциональных и спортивных проектах федерации.

FPF подчеркивает, что Гарека будет пользоваться полной поддержкой организации в свете необходимости решения спортивных задач — успешного выступления на Кубке Америки-2019 и в отборочном цикле чемпионата мира-2022 в Катаре. Как сообщает АП, на пресс-конференции тренер сообщил, что его контракт может быть продлен до конца турнира в Катаре, если команда сумеет успешно пройти квалификацию.