Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии
Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука принял решение завершить выступления за национальную сборную.
Защитник «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука принял решение завершить выступления за национальную сборную.
32-летний футболист выступил с официальным заявлением.
«Когда я впервые надел футболку сборной в 2002 году в возрасте 16 лет, я был ещё ребёнком. Я и не мечтал, что игра за сборную станет частью как моей футбольной карьеры, так и всей жизни. После 145 игр, в том числе 103 за основную команду, пришло время попрощаться и поблагодарить всех. Спасибо людям, с которыми я делил раздевалку сборной на протяжении многих лет.
Для меня было честью играть против лучших сборных, а особенным опытом стал чемпионат мира—2018 в России. Этот турнир принёс мне эмоции, о которых в 16 лет я не мог даже мечтать. Я навсегда останусь самым большим болельщиком нашей сборной. Хорватия — превыше всего!" — говорится в заявлении на официальном сайте Хорватского футбольного союза.