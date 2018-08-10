Чорлука завершил карьеру в сборной Хорватии

«Когда я впервые надел футболку сборной в 2002 году в возрасте 16 лет, я был ещё ребёнком. Я и не мечтал, что игра за сборную станет частью как моей футбольной карьеры, так и всей жизни. После 145 игр, в том числе 103 за основную команду, пришло время попрощаться и поблагодарить всех. Спасибо людям, с которыми я делил раздевалку сборной на протяжении многих лет.