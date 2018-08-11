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20:15 (мск), источник: Р-Спорт

Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил, что завершил выступления за сборную Испании по футболу.

Источник: Reuters

«Я беседовал с (главным тренером национальной команды) Луисом Энрике и сообщил ему, что принял решение. Я прекрасно провел время в сборной Испании, я счастлив, что был причастен к успехам команды», — сказал 31-летний Пике, слова которого приводятся на официальной странице «сине-гранатовых» в микроблоге в Twitter.

Пике выступал за сборную Испании с 2009 года, стал чемпионом мира (в 2010 году) и Европы (2012). Всего на его счету более 100 матчей и 5 голов в футболке «Красной фурии».

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