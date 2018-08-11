Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании

«Я беседовал с (главным тренером национальной команды) Луисом Энрике и сообщил ему, что принял решение. Я прекрасно провел время в сборной Испании, я счастлив, что был причастен к успехам команды», — сказал 31-летний Пике, слова которого приводятся на официальной странице «сине-гранатовых» в микроблоге в Twitter.