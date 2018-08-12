Бывший футболист ЦСКА Хонда назначен главным тренером сборной Камбоджи
ТАСС, 12 августа. Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кэйсукэ Хонда назначен на посты генерального менеджера и главного тренера сборной Камбоджи. Об этом сообщает
ТАСС, 12 августа. Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кэйсукэ Хонда назначен на посты генерального менеджера и главного тренера сборной Камбоджи. Об этом сообщает
32-летний футболист будет возглавлять национальную команду Камбоджи на чемпионате АСЕАН 2018 года.
Хонда, продолжающий карьеру игрока и заключивший ранее годичный контракт с австралийским клубом «Мельбурн Виктори», будет готовить команду посредством еженедельных звонков по видеосвязи.
На групповом этапе чемпионата АСЕАН сборная Камбоджи сыграет с командами Вьетнама, Малайзии и Мьянмы.
Японец выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, в составе армейцев он стал чемпионом России, дважды завоевывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Последний сезон Хонда провел в мексиканской «Пачуке», сыграв 36 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 голевых передач. За сборную Японии Хонда провел 98 матчей и забил 37 голов. В составе национальной команды полузащитник участвовал в трех чемпионатах мира, включая последний турнир в России.