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13:24 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист ЦСКА Хонда назначен главным тренером сборной Камбоджи

ТАСС, 12 августа. Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кэйсукэ Хонда назначен на посты генерального менеджера и главного тренера сборной Камбоджи. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской конфедерации футбола.

Источник: РИА "Новости"

32-летний футболист будет возглавлять национальную команду Камбоджи на чемпионате АСЕАН 2018 года.

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Хонда, продолжающий карьеру игрока и заключивший ранее годичный контракт с австралийским клубом «Мельбурн Виктори», будет готовить команду посредством еженедельных звонков по видеосвязи.

На групповом этапе чемпионата АСЕАН сборная Камбоджи сыграет с командами Вьетнама, Малайзии и Мьянмы.

Японец выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, в составе армейцев он стал чемпионом России, дважды завоевывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Последний сезон Хонда провел в мексиканской «Пачуке», сыграв 36 матчей, забив 13 мячей и отдав 8 голевых передач. За сборную Японии Хонда провел 98 матчей и забил 37 голов. В составе национальной команды полузащитник участвовал в трех чемпионатах мира, включая последний турнир в России.

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