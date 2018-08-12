Кейсуке Хонда будет управлять сборной Камбоджи. Нет, это не шутка

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 12 августа президент Федерации футбола Камбоджи объявил имя нового менеджера и главного тренера сборной. Им стал японский футболист Кейсуке Хонда. Да-да, бывший игрок ЦСКА и «Милана» будет не только тренировать, но и управлять камбоджийской национальной командой.

Камбоджа — одна из самых классных стран в Азии. Я проведу здесь еще пару дней, чтобы познакомиться с местной культурой, экономикой, узнать жизнь камбоджийцев получше. Хонда — о новом месте работы.

При этом карьеру Хонда пока не закончил. После 1/8 финала ЧМ против Бельгии он заявил, что в сборной Японии играть больше не будет. Тем не менее, он нашел новую команду, перейдя свободным агентом из мексиканской «Пачуки» в «Мельбурн Виктори». В команде-чемпионе Австралии Кейсуке будет зарабатывать чуть меньше 3 миллионов долларов в год.

Камбоджийские медиа пишут, что Хонда будет готовить их сборную удаленно, еженедельно общаясь с командой по видеосвязи. Чемпионат АСЕАН для Камбоджи начинается уже в ноябре: в их группе А Малайзия, Мьянма и Вьетнам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmXrACaHx3H/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:32.916666666666664% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmXrACaHx3H/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Keisuke Honda resmi menjadi General Manajer Timnas Kamboja untuk Piala AFF 2018 FOLLOW @aseanchampions FOLLOW @aseanchampions FOLLOW @aseanchampions #cambodia #aff #affsuzukicup #aff2018 #honda #keisukehonda #asean #aseanchampions #aseanchampionsleague</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/aseanchampions/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Asean Champions League</a> (@aseanchampions) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-12T07:07:30+00:00">12 Авг 2018 в 12:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из камбоджийской сборной вы вряд ли кого-то знаете. Все футболисты играют в местном чемпионате кроме вице-капитана Тьерри Бина, который выступает за «Теренггану» из Малайзии. А вот Хонда — все еще самый популярный спортсмен на родине. После чемпионата мира по японскому телевидению шло двухчасовое интервью футболиста в прямом эфире.

У японского футболиста, кстати, есть еще как минимум два проекта. Во-первых, австрийский клуб «Хорн», куда Хонда в 2015 году инвестировал более двух миллионов евро, забрав 49% акций. Теперь его брат Йоши — управляющий директор, а сам Кейсуке — всего лишь один из председателей правления. В прошлом сезоне «Хорн» занял первое место в региональной лиге и поднялся на дивизион выше.

Во-вторых, месяц назад Хонда объявил о запуске венчурного фонда вместе с Уиллом Смитом. Вдвоем футболист и актер вложили в проект больше 100 миллионов долларов. Фонд будет поддерживать перспективные стартапы в США и других странах, а собеседования с желающими получить финансирование Хонда и Смит будут интервьюировать лично.