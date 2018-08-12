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15:00 (мск), источник: Sport24

Кейсуке Хонда будет управлять сборной Камбоджи. Нет, это не шутка

Самая странная новость дня.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 12 августа президент Федерации футбола Камбоджи объявил имя нового менеджера и главного тренера сборной. Им стал японский футболист Кейсуке Хонда. Да-да, бывший игрок ЦСКА и «Милана» будет не только тренировать, но и управлять камбоджийской национальной командой.

Камбоджа — одна из самых классных стран в Азии. Я проведу здесь еще пару дней, чтобы познакомиться с местной культурой, экономикой, узнать жизнь камбоджийцев получше.
Хонда — о новом месте работы.
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При этом карьеру Хонда пока не закончил. После 1/8 финала ЧМ против Бельгии он заявил, что в сборной Японии играть больше не будет. Тем не менее, он нашел новую команду, перейдя свободным агентом из мексиканской «Пачуки» в «Мельбурн Виктори». В команде-чемпионе Австралии Кейсуке будет зарабатывать чуть меньше 3 миллионов долларов в год.

Камбоджийские медиа пишут, что Хонда будет готовить их сборную удаленно, еженедельно общаясь с командой по видеосвязи. Чемпионат АСЕАН для Камбоджи начинается уже в ноябре: в их группе А Малайзия, Мьянма и Вьетнам.

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Из камбоджийской сборной вы вряд ли кого-то знаете. Все футболисты играют в местном чемпионате кроме вице-капитана Тьерри Бина, который выступает за «Теренггану» из Малайзии. А вот Хонда — все еще самый популярный спортсмен на родине. После чемпионата мира по японскому телевидению шло двухчасовое интервью футболиста в прямом эфире.

У японского футболиста, кстати, есть еще как минимум два проекта. Во-первых, австрийский клуб «Хорн», куда Хонда в 2015 году инвестировал более двух миллионов евро, забрав 49% акций. Теперь его брат Йоши — управляющий директор, а сам Кейсуке — всего лишь один из председателей правления. В прошлом сезоне «Хорн» занял первое место в региональной лиге и поднялся на дивизион выше.

Во-вторых, месяц назад Хонда объявил о запуске венчурного фонда вместе с Уиллом Смитом. Вдвоем футболист и актер вложили в проект больше 100 миллионов долларов. Фонд будет поддерживать перспективные стартапы в США и других странах, а собеседования с желающими получить финансирование Хонда и Смит будут интервьюировать лично.

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