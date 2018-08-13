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14:52 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Кайрата» попросил не вызывать его в сборную

Полузащитник «Кайрата» Акош Элек пропустит оставшиеся матчи сборной Венгрии в этом году. Об этом сообщает официальный сайт Венгерской футбольной федерации.

В сентябре, октябре и ноябре венгры проведут шесть матчей в Лиге наций — против Эстонии, Финляндии и Греции.

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От вызова Элек отказался по личным причинам, а новый главный тренер Марко Росси пошел на уступки игроку.

«Я благодарю Марко за то, что он понял и принял мою просьбу. Все знают, насколько важна для меня национальная команда. К сожалению, есть обстоятельства, о которых я пока не могу говорить, но из-за которых я вынужден пропустить матчи. Я не хочу выносить это на публику и прошу журналистов отнестись с уважением к этому. В следующем году команда сможет рассчитывать на меня, если, конечно, тренер будет заинтересован во мне», — сказал Элек.

В свою очередь Росси попросил болельщиков не забывать, что футболисты — обычные люди.

«Элек был откровенен со мной. Я понял и принял его решение. Мы говорим о профессиональных футболистах, но давайте не забывать, что они тоже люди, у которых в жизни бывают разные ситуации. Если игрок на сто процентов не может сосредоточиться на игре, мы должны всячески помочь ему. Акош сказал, что не завершает карьеру в сборной и с удовольствием вернется в команду в следующем году», — сказал Росси.

30-летний Элек выступает за сборную Венгрии с июня 2010 года. В 48 матчах на его счету один гол. С командой хавбек участвовал на Евро-2016, где сборная дошла до 1/8 финала.

За «Кайрат» Элек играет с марта 2016 года. В этом сезоне на его счету 19 игр в КПЛ и четыре матча — в Лиге Европы.

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