Футболист «Кайрата» попросил не вызывать его в сборную
Полузащитник «Кайрата» Акош Элек пропустит оставшиеся матчи сборной Венгрии в этом году. Об этом сообщает официальный сайт Венгерской футбольной федерации.
Полузащитник «Кайрата» Акош Элек пропустит оставшиеся матчи сборной Венгрии в этом году. Об этом сообщает официальный сайт Венгерской футбольной федерации.
В сентябре, октябре и ноябре венгры проведут шесть матчей в Лиге наций — против Эстонии, Финляндии и Греции.
От вызова Элек отказался по личным причинам, а новый главный тренер Марко Росси пошел на уступки игроку.
«Я благодарю Марко за то, что он понял и принял мою просьбу. Все знают, насколько важна для меня национальная команда. К сожалению, есть обстоятельства, о которых я пока не могу говорить, но
В свою очередь Росси попросил болельщиков не забывать, что футболисты — обычные люди.
«Элек был откровенен со мной. Я понял и принял его решение. Мы говорим о профессиональных футболистах, но давайте не забывать, что они тоже люди, у которых в жизни бывают разные ситуации. Если игрок на сто процентов не может сосредоточиться на игре, мы должны всячески помочь ему. Акош сказал, что не завершает карьеру в сборной и с удовольствием вернется в команду в следующем году», — сказал Росси.
30-летний Элек выступает за сборную Венгрии с июня 2010 года. В 48 матчах на его счету один гол. С командой хавбек участвовал на Евро-2016, где сборная дошла до 1/8 финала.
За «Кайрат» Элек играет с марта 2016 года. В этом сезоне на его счету 19 игр в КПЛ и четыре матча — в Лиге Европы.