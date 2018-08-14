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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Манджукич объявил об уходе из сборной Хорватии

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич принял решение прекратить выступления за сборную Хорватии.

Источник: AP 2018

На чемпионате мира 2018 года в России 32-летний форвард в составе своей национальной команды стал серебряным призёром.

«Никто не идеален. Я упускал моменты, терял мячи, но всегда отдавался на поле. Спасибо болельщикам, которые были рядом со мной и с командой», — цитирует Манджукича официальный сайт хорватского футбольного союза.

Манджукич с 33 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии. На первом месте остаётся Давор Шукер, забивший 45 мячей за национальную команду.

Ранее стало известно об уходе из сборной Хорватии другого футболиста — защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.

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