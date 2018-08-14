Манджукич объявил об уходе из сборной Хорватии
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич принял решение прекратить выступления за сборную Хорватии.
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич принял решение прекратить выступления за сборную Хорватии.
На чемпионате мира 2018 года в России 32-летний форвард в составе своей национальной команды стал серебряным призёром.
«Никто не идеален. Я упускал моменты, терял мячи, но всегда отдавался на поле. Спасибо болельщикам, которые были рядом со мной и с командой», — цитирует Манджукича официальный сайт хорватского футбольного союза.
Манджукич с 33 голами занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии. На первом месте остаётся Давор Шукер, забивший 45 мячей за национальную команду.
Ранее стало известно об уходе из сборной Хорватии другого футболиста — защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.