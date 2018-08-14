Манджукич объявил об уходе из сборной Хорватии

На чемпионате мира 2018 года в России 32-летний форвард в составе своей национальной команды стал серебряным призёром.

«Никто не идеален. Я упускал моменты, терял мячи, но всегда отдавался на поле. Спасибо болельщикам, которые были рядом со мной и с командой», — цитирует Манджукича официальный сайт хорватского футбольного союза.