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16:45 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь Субашич завершил карьеру в сборной Хорватии

Вратарь французского «Монако» Даниэль Субашич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

«Я принял решение уйти задолго до чемпионата мира, потому что хотел закончить карьеру участием на мундиале, это было моей мечтой. У каждого из нас есть свой срок, и мы должны решать, как долго можем играть.

Благодарю моих товарищей по команде, без вас ничего не имело бы смысла. Мы переживали вместе тяжелые моменты, но также были вместе и в приятные моменты. Единство и дружбу, которые были на чемпионате мира в России, я буду помнить до конца своей жизни, — написал Субашич в инстаграме.

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Голкипер выступал за национальную команду с 2009 года, сыграв в 44 матчах.

Ранее Марио Манджукич завершил выступления за сборную Хорватии.

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