Вратарь Субашич завершил карьеру в сборной Хорватии

«Я принял решение уйти задолго до чемпионата мира, потому что хотел закончить карьеру участием на мундиале , это было моей мечтой. У каждого из нас есть свой срок, и мы должны решать, как долго можем играть.

Благодарю моих товарищей по команде, без вас ничего не имело бы смысла. Мы переживали вместе тяжелые моменты, но также были вместе и в приятные моменты. Единство и дружбу, которые были на чемпионате мира в России, я буду помнить до конца своей жизни, — написал Субашич в инстаграме.