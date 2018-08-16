Сборная России поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА

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Сборная России преодолела рекордное в своей истории количество мест в рейтинге. В июньской версии команда занимала рекордно низкое для себя 70-е место. В июле рейтинг не был опубликован.

Россияне на домашнем чемпионате мира дошли до четвертьфинала, где уступил хорватам (2:2, 3:4 — пенальти). Это лучший результат команды за всю историю выступления в турнире. На групповом этапе россияне переиграли сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступили уругвайцам (0:3). В 1/8 финала российские футболисты в серии послематчевых пенальти победили испанцев (1:1, 4:3).

До этого самый большой скачок в рейтинге был датирован октябрем 2010 года.

После гостевых побед в квалификационном раунде чемпионата Европы — 2012 над командами Андорры и Ирландии, поражения в домашнем матче со сборной Словакии россияне преодолели 15 строчек. Во многом взлет был связан с неучастием сборной в финальном раунде чемпионата мира — 2010. В частности, Россия из-за неучастия на протяжении девяти месяцев в официальных играх потеряла в сентябрьском рейтинге рекордные с 1998 года девять мест.

После первого успешного выступления сборной на крупном турнире — чемпионате Европы — 2008, на котором россияне дошли до полуфинала — она совершила скачок на 13 позиций (лучший показатель на тот момент). С 2011 года Россия не поднималась выше шести позиций по итогам месяца.

Двухлетка антирекордов

С февраля по октябрь 2016 года российская команда опустилась с 23-го на 56-е место (до этого худший показатель датировался 1998 годом — 40-я строчка). В дальнейшем Россия еще несколько раз обновила антирекорд. Сборная лишь несколько раз смогла улучшить свое положение, но малозаметно — команда поднималась на одну-две строчки максимум.

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Во многом это было связано с тем, что команда не играла в официальных матчах на протяжении двух лет, за исключением Кубка конфедераций. В этой связи рейтинг не раз подвергался критике, поскольку не отражал реальную расстановку сил в мировом футболе. Фактически команда-хозяйка чемпионата мира или Европы оказывалась в заведомо проигрышном положении из- за того, что на протяжении двух лет могла проводить только товарищеские матчи, которые имели небольшую ценность в рейтинге.

После чемпионата мира — 2018 ФИФА изменила систему подсчета очков, в связи с чем июльский рейтинг так и не был опубликован.

Новая система принята в июне текущего года. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги Нации — нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций, призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами «окон» календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах «окон» (1,0), матчи группового этапа Лиги Нации (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2.5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов — от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу будет даваться 1 очко, за ничью — 0,5, поражение — 0. Поражение в плей-офф финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.