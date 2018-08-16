Казахстан поднялся в обновленном выпуске рейтинга FIFA

Казахстан поднялся в обновленном выпуске рейтинга FIFA

Опубликована обновленная версия рейтинга FIFA по итогам завершившегося в июле в России чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.