Казахстан поднялся в обновленном выпуске рейтинга FIFA
Опубликована обновленная версия рейтинга FIFA по итогам завершившегося в июле в России чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.
Опубликована обновленная версия рейтинга FIFA по итогам завершившегося в июле в России чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.
На первое место вышли новоиспеченные чемпионы мира французы, второе место заняла выигравшая «бронзу» Мундиаля Бельгия, замкнули тройку бразильцы.
Сборная Казахстана улучшила положение на одну строчку и теперь занимает 116-е место.
Рейтинг FIFA от 16 августа:
1 (7). Франция — 1726.
2 (3). Бельгия — 1723.
3 (2). Бразилия — 1657.
4 (20). Хорватия — 1643.
5 (14). Уругвай — 1627.
6 (12). Англия — 1615.
7 (4). Португалия — 1599.
8 (6). Швейцария — 1597.
9 (10). Испания — 1580.
9 (12). Дания — 1580.
35 (35). Украина — 1468.
49 (70). Россия — 1410.
78 (78). Беларусь — 1306.
92 (92). Кыргызстан — 1260.
94 (94). Эстония — 1250.
95 (95). Узбекистан — 1247.
96 (96). Грузия — 1242.
100 (100). Армения — 1227.
105 (105). Азербайджан — 1207.
116 (117). Казахстан — 1167.
120 (119). Таджикистан — 1156.
127 (126). Литва — 1130.
129 (129). Латвия — 1122.
130 (130). Туркменистан — 1120.
175 (175). Молдова — 957.