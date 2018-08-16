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11:51 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан поднялся в обновленном выпуске рейтинга FIFA

Опубликована обновленная версия рейтинга FIFA по итогам завершившегося в июле в России чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.

На первое место вышли новоиспеченные чемпионы мира французы, второе место заняла выигравшая «бронзу» Мундиаля Бельгия, замкнули тройку бразильцы.

Сборная Казахстана улучшила положение на одну строчку и теперь занимает 116-е место.

Рейтинг FIFA от 16 августа:

1 (7). Франция — 1726.

2 (3). Бельгия — 1723.

3 (2). Бразилия — 1657.

4 (20). Хорватия — 1643.

5 (14). Уругвай — 1627.

6 (12). Англия — 1615.

7 (4). Португалия — 1599.

8 (6). Швейцария — 1597.

9 (10). Испания — 1580.

9 (12). Дания — 1580.

35 (35). Украина — 1468.

49 (70). Россия — 1410.

78 (78). Беларусь — 1306.

92 (92). Кыргызстан — 1260.

94 (94). Эстония — 1250.

95 (95). Узбекистан — 1247.

96 (96). Грузия — 1242.

100 (100). Армения — 1227.

105 (105). Азербайджан — 1207.

116 (117). Казахстан — 1167.

120 (119). Таджикистан — 1156.

127 (126). Литва — 1130.

129 (129). Латвия — 1122.

130 (130). Туркменистан — 1120.

175 (175). Молдова — 957.

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