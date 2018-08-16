Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА после ЧМ-2018

Новая версия рейтинга должна была выйти 19 июля, однако ФИФА перенесла ее публикацию на 16 августа из-за чемпионата мира-2018, прошедшего в России.

В новом табеле о рангах Казахстан поднялся на одну позицию и теперь занимает 116-е место. Сборная России после домашнего мундиаля, где дошла до четвертьфинала, поднялась на 21 строчку, расположившись на 49-м месте.

На первую строчку в рейтинге ФИФА поднялась сборная Франции, которая и стала победителем ЧМ-2018. Второе место у команды Бельгии, третье — у Бразилия.

Рейтинг ФИФА от 16 августа:

1 (7). Франция — 1726 очков,

2 (3). Бельгия — 1723,

3 (2). Бразилия — 1657,

4 (20). Хорватия — 1643,

5 (14). Уругвай — 1627,

6 (12). Англия — 1615,

7 (4). Португалия — 1599,

8 (6). Швейцария — 1597,

9 (10). Испания — 1580,

9 (12). Дания — 1580,

…49 (70). Россия — 1410,

…116 (117). Казахстан — 1167.