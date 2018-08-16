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12:40 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана поднялась в рейтинге ФИФА после ЧМ-2018

Сборная Казахстана в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 16 августа, был опубликован на официальном сайте организации, передает корреспондент Vesti.kz.

Новая версия рейтинга должна была выйти 19 июля, однако ФИФА перенесла ее публикацию на 16 августа из-за чемпионата мира-2018, прошедшего в России.

В новом табеле о рангах Казахстан поднялся на одну позицию и теперь занимает 116-е место. Сборная России после домашнего мундиаля, где дошла до четвертьфинала, поднялась на 21 строчку, расположившись на 49-м месте.

На первую строчку в рейтинге ФИФА поднялась сборная Франции, которая и стала победителем ЧМ-2018. Второе место у команды Бельгии, третье — у Бразилия.

Рейтинг ФИФА от 16 августа:
1 (7). Франция — 1726 очков,
2 (3). Бельгия — 1723,
3 (2). Бразилия — 1657,
4 (20). Хорватия — 1643,
5 (14). Уругвай — 1627,
6 (12). Англия — 1615,
7 (4). Португалия — 1599,
8 (6). Швейцария — 1597,
9 (10). Испания — 1580,
9 (12). Дания — 1580,
…49 (70). Россия — 1410,
…116 (117). Казахстан — 1167.

Следующая версия рейтинга ФИФА появится 20 сентября.

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