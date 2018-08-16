Футбольная сборная Беларуси занимает 78-е место в новом рейтинге ФИФА

Со времени предыдущего рейтинга, который был обнародован 7 июня, команда Игоря Криушенко провела один матч, уступив в Тампере футболистам Финляндии со счетом 0:2. Сейчас у сборной Беларуси 1306 очков. Соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций находятся на таких позициях: 85 — Люксембург (1286 очков), 175 — Молдова (957), 203 — Сан-Марино (876). Стартовый поединок нового турнира под эгидой УЕФА сборная Беларуси проведет 8 сентября на минском стадионе «Динамо» против команды Сан-Марино.