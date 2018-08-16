Футбольная сборная Беларуси занимает 78-е место в новом рейтинге ФИФА
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 78-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ФИФА.
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 78-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ФИФА.
Со времени предыдущего рейтинга, который был обнародован 7 июня, команда Игоря Криушенко провела один матч, уступив в Тампере футболистам Финляндии со счетом 0:2. Сейчас у сборной Беларуси 1306 очков. Соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций находятся на таких позициях: 85 — Люксембург (1286 очков), 175 — Молдова (957), 203 —
Августовский рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира сборная Франции, на второй позиции обладатель бронзы ЧМ-2018 команда Бельгии, третье место у бразильцев,
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Франция — 1726 очков,
2. Бельгия — 1723,
3. Бразилия — 1657,
4. Хорватия — 1643,
5. Уругвай — 1627,
6. Англия — 1615,
7. Португалия — 1599,
8. Швейцария — 1597,
9−10. Испания — 1580,
9−10. Дания — 1580.
Из стран бывшего Советского Союза наиболее высокий рейтинг у футболистов Украины — 35-е место (1468 баллов), хозяева недавнего мирового первенства россияне занимают 49-ю позицию (1410).
Следующий рейтинг ФИФА обнародует 20 сентября.