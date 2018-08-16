Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Сигма
Футбол. Еврокубки
18:00
Прогрес
Уфа
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Штурм
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:30
Копенгаген
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
19:30
Университатя Кр
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
20:00
ЧФР
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:00
Судува
Спартак Ю
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:00
Кукеши
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:30
Люцерн
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо Брс
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Легия
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта
Хапоэль Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
Витесс
Футбол. Еврокубки
21:00
Бреннбю
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:15
Лех
Генк
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:30
Рапид В
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:30
Фейеноорд
Тренчин
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Корк Сити
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Мариуполь
Футбол. Еврокубки
22:00
Валюр
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:30
Брага
Заря Лг
Все события
Фоторепортажи
10Валерию Газзаеву — 64!
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
12:44 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольная сборная Беларуси занимает 78-е место в новом рейтинге ФИФА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 78-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ФИФА.

Источник: БЕЛТА

Со времени предыдущего рейтинга, который был обнародован 7 июня, команда Игоря Криушенко провела один матч, уступив в Тампере футболистам Финляндии со счетом 0:2. Сейчас у сборной Беларуси 1306 очков. Соперники белорусов по групповому этапу Лиги наций находятся на таких позициях: 85 — Люксембург (1286 очков), 175 — Молдова (957), 203 — Сан-Марино (876). Стартовый поединок нового турнира под эгидой УЕФА сборная Беларуси проведет 8 сентября на минском стадионе «Динамо» против команды Сан-Марино.

Августовский рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира сборная Франции, на второй позиции обладатель бронзы ЧМ-2018 команда Бельгии, третье место у бразильцев, вице-чемпионы планеты хорваты находятся на 4-й позиции.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Франция — 1726 очков,

2. Бельгия — 1723,

3. Бразилия — 1657,

4. Хорватия — 1643,

5. Уругвай — 1627,

6. Англия — 1615,

7. Португалия — 1599,

8. Швейцария — 1597,

9−10. Испания — 1580,

9−10. Дания — 1580.

Из стран бывшего Советского Союза наиболее высокий рейтинг у футболистов Украины — 35-е место (1468 баллов), хозяева недавнего мирового первенства россияне занимают 49-ю позицию (1410).

Следующий рейтинг ФИФА обнародует 20 сентября.

Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Матильда и Сергей Шнуровы официально оформили развод
«Атлетико» выиграл Суперкубок, «Реалу» плохо без Роналду
Россия поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА
Кто куда: трансферы российских фигуристов перед новым сезоном
Ханни может уйти из «Спартака», ЦСКА арендовал Влашича
СМИ: Погба хочет говорить с Моуринью только через агента
Макгрегор не ставил специальных условий для боя с Нурмагомедовым
Де Брейне пропустит до четырех месяцев из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь