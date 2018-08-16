Россия прыгнула вверх в рейтинге ФИФА. Но радоваться нечему

Источник: Спорт-Экспресс

СТОИТ ЛИ РАДОВАТЬСЯ

Впервые в своей истории сборная России поднялась в рейтинге сразу на 21 позицию. До этого наибольший скачок был зафиксирован в октябре 2010-го — плюс 15 мест.

Достижение? Пожалуй. Если не учитывать, что наша команда перед мировым первенством находилась на 70-й строчке. А теперь занимает 49-ю. Прогресс большой, но он случился на фоне такого же большого падения.

И, согласитесь, место в конце пятого десятка не красит сборную. Чему радоваться?

КТО ЛУЧШИЕ

А возглавили рейтинг французы. Чемпионы мира больше всех выиграли от изменения формулы подсчета. И вернули лидерство спустя 16 лет.

На втором месте полуфиналист ЧМ-2018 Бельгия. Очень высоко, на четвертое место, взлетели финалисты хорваты.

Не найдете вы в первом десятке команду Германии, которая еще пару месяцев назад лидировала. Теперь она — только 15-я. Ухудшили свои позиции Польша, Перу, Коста-Рика и Исландия.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ИЮНЕ

Перед стартом ЧМ-2018 совет ФИФА принял ряд важных решений, одно из которых касалось новой формулы, используемой для подсчета коэффициентов всех сборных мира. «После более чем двух лет изучения различных альтернативных вариантов и всесторонних консультаций со всеми конфедерациями администрация ФИФА предложила совету ФИФА измененную формулу — систему, которая была одобрена и будет впервые использована после завершения чемпионата мира в России», — говорилось тогда в официальном заявлении.

«Группа спортивных специалистов и статистиков разработала формулу, основанную на методе Эло», — сообщила ФИФА. Поясню: Арпад Имре Эло — американский физик венгерского происхождения, придумавший систему подсчета индивидуальных коэффициентов игроков, использующуюся в шахматах. ФИФА ранее уже брала за основу его метод — для рейтинга женских сборных. Теперь вот настал черед мужчин.

Ради чего все сделано? «Чтобы сделать формулу более точной, устранить возможности для манипулирования рейтингом и обеспечить равные возможности всем командам», — обрадовала ФИФА.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Теперь в расчет берется «вес» матча — относительная сила соперников и важность каждой игры. В зависимости от этого к коэффициенту сборной добавятся баллы или наоборот он уменьшится.

Меньшее значение будут иметь товарищеские матчи. И, наоборот, наибольший вес получат игры финальных раундов чемпионата мира.

А в целом формула выглядит так:

P = Pbefore + I x (W — We).

Pbefore — баллы, которые были у команды до матча, который берется в расчет.

I — важность матча. Она варьируется следующим образом:

I = 05 — товарищеские матчи, которые проводятся не в дни, установленные международным календарем.

I = 10 — товарищеские матчи, которые проводятся в дни, установленные международным календарем.

I = 15 — матчи группового этапа Лиги наций.

I = 25 — стыковые матчи и матчи финального этапа Лиги наций.

I = 25 — отборочные матчи чемпионатов конфедераций (например, чемпионата Европы) и чемпионата мира.

I = 35 — матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций до четвертьфинала.

I = 40 — матчи финальных турниров чемпионатов конфедераций начиная с четвертьфинала, а также все матчи Кубка конфедераций ФИФА.

I = 50 — матчи финального турнира чемпионата мира до четвертьфинала.

I = 60 — матчи финального турнира чемпионата мира начиная с четвертьфинала.

W — результат матча.

1 = победа, 0,5 = ничья, 0 = поражение.

We — ожидавшийся результат матча.

We = 1/10 (-dr/600) + 1).

dr — разность рейтингов двух соперников.

После каждой проведенной игры, входящей в официальный реестр ФИФА, компьютерная программа осуществляет перерасчет рейтинга каждой из игравших сборных.

Впервые его собирались опубликовать еще в июле — после завершения всех 64 матчей чемпионата мира. Но произошел какой-то технический сбой. И ФИФА перенесла публикацию на август.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ?

Одним из главных преимуществ этой системы подсчета рейтинга ФИФА назвала то, что она «позволит плавно перейти» от старой системы к новой. Кроме того, очки, завоеванные несколько лет назад, не станут больше терять свою ценность, как это случалось раньше. А сборным не придется больше хитрить, избегая товарищеских матчей (так, например, делали поляки). Исчезнет коэффициент конфедерации, который в определенной степени усложнял задачи командам не из Европы и Южной Америки.

Наконец, хозяйка чемпионата мира сможет избежать серьезного падения в рейтинга, которое регулярно происходило в прошлые годы.

К сожалению, у российской сборной это падение уже случилось! Впервые в своей истории она упала на 70-е (!) место. Ходили разговоры, что новый рейтинг поможет исправить такую несправедливость.

Поможет. Но не нам. А хозяевам будущих турниров.

Почему? Потому что заявление о «создании равных условий» — по-своему обманка.

Нет равных условий. Pbefore в указанной выше формуле — это тот рейтинг, который каждая сборная набрала при существовавшей до того («несправедливой») системе. То есть, наша стартовая позиция — то самое 70-е место с 457 рейтинговыми баллами.

Между тем, на мой взгляд, равные условия — это когда все стартуют с нуля. Или же когда рейтинг каждой из 200 с лишним сборных полностью пересчитывается по новой формуле. А то получается, что при несовершенной и несправедливой формуле одни успели получить выгоду, а другие, как сборная России, упали на дно, каким выглядело 70-е место. Но теперь все якобы в «равных условиях».

Между прочим, в одной из версий рейтинга Эло, подсчитываемого по схожей формуле и учитывающего все матчи команд за их историю, сборная России перед турниром была вовсе не 70-й. А 44-й. А теперь — 38-я, а не 49-я.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РЕЙТИНГ

В ближайшие месяцы рейтинг ФИФА — не более чем вопрос престижа. О нем вспомнят, когда придет время жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 («посев» команд делается как раз на основании рейтинга). Изначально предполагалось, что она состоится в июле 2019-го.

Однако президент ФИФА Джанни Инфантино попытался расширить число участников до 48 команд не только на ЧМ-2026, но и на первенстве в Катаре. И соответственно изменить весь формат отбора. Пока вероятность того, что это случится, очень мала. У идеи Инфантино масса противников. Но окончательно крест на ней еще не поставлен.