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16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Лукаку заявил о намерении завершить карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил о намерении завершить карьеру в национальной команде после окончания чемпионата Европы в 2020 году.

Источник: Reuters

«Думаю, после чемпионата Европы я уйду из сборной. На каждом крупном турнире от нас ждут как минимум выхода в полуфинал, отсчёт идёт именно от него. Мы должны идти за победой, но не имеем права дойти меньше чем до полуфинала. Современный футбол устроен таким образом, что в юном возрасте — в 12 или 13 лет — игроки получают столько же денег, сколько и профессионалы. Из-за этого спортивный голод пропадает раньше времени.

Сейчас мне 25 лет, я ещё не достиг своего пика. Я вижу в молодых игроках конкурентов, потому что они хотят занять моё место, а я не хочу его отдавать. Так что примерно через два года они смогут его заполучить», — цитирует Лукаку Businessinsider.com.

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