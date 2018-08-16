Кроос раскритиковал Озила за скандальный уход из сборной Германии

Источник: РИА "Новости"

«Месут заслуженно занимал место в сборной и заслужил лучшего завершения. Я много лет играл с Озилом и знаю, он хороший парень. Его завершение карьеры было неправильным. В последнее время Озил делал больше глупостей, чем приносил пользы. Думаю, он сам знает, что расизма внутри сборной не существует», — заявил Кроос.

Читайте также Лёв из электронных СМИ узнал о решении Озила

В конце июля Месут Озил объявил, что не хочет более представлять Германию на международном уровне. Ранее он подвергся критике со стороны главы Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя за встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Хавбек лондонского «Арсенала» отметил, что высокопоставленные чиновники DFB не уважают его турецкие корни и «эгоистично превращают в инструмент политической пропаганды». Футболист подчеркнул, что для болельщиков и Гринделя он немец, когда сборная выигрывает, и иммигрант, когда команда проигрывает.