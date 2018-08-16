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20:41 (мск), источник: Р-Спорт

Кроос раскритиковал Озила за скандальный уход из сборной Германии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал решение бывшего партнера по национальной команде Месута Озила прекратить выступление за сборную страны. По мнению Крооса, Озил поступил неправильно, прекратив выступать за национальную команду, обвинив федерацию футбола страны в проявлении расизма.

Источник: РИА "Новости"

«Месут заслуженно занимал место в сборной и заслужил лучшего завершения. Я много лет играл с Озилом и знаю, он хороший парень. Его завершение карьеры было неправильным. В последнее время Озил делал больше глупостей, чем приносил пользы. Думаю, он сам знает, что расизма внутри сборной не существует», — заявил Кроос.

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В конце июля Месут Озил объявил, что не хочет более представлять Германию на международном уровне. Ранее он подвергся критике со стороны главы Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя за встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Хавбек лондонского «Арсенала» отметил, что высокопоставленные чиновники DFB не уважают его турецкие корни и «эгоистично превращают в инструмент политической пропаганды». Футболист подчеркнул, что для болельщиков и Гринделя он немец, когда сборная выигрывает, и иммигрант, когда команда проигрывает.

Озил, защищавший цвета национальной команды с 2009 года, провел за бундестим 92 матча, забил 23 гола, в 2014 году стал чемпионом мира.

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