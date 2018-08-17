СМИ: португалец Бенту стал главным тренером сборной Южной Кореи по футболу

Соглашение с Бенту рассчитано до 2022 года. Специалист сменил на этом посту Син Тхэ Ёна, который не смог с командой выйти из группы на чемпионате мира в России.

Ранее Бенту в течение четырех лет возглавлял сборную Португалии (2010−2014). Под его руководством португальцы дошли до полуфинала Евро-2012 и пробились на чемпионат мира 2014 года в Бразилии. После неудачного выступления на мировом первенстве (команда Португалии не вышла из группы) и такого же начала отборочного цикла к Евро-2016 Бенту уволили. Последним местом работы португальца был китайский клуб «Чунцин Лифань», который он покинул летом 2018 года.