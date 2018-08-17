Билеты на товарищеский футбольный матч Россия — Чехия стоят от 500 до 900 рублей
ТАСС, 17 августа. Билеты на товарищеский матч между футбольными сборными России и Чехии в
ТАСС, 17 августа. Билеты на товарищеский матч между футбольными сборными России и Чехии в
Встреча состоится 10 сентября на стадионе «Ростов-Арена», на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу. Стадион вмещает 40 тыс. человек.
Сборная России на домашнем первенстве мира дошла до четвертьфинала, в котором проиграла команде Хорватии в серии пенальти. Сборная Чехии на чемпионат мира не пробилась.