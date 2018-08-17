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12:03 (мск), источник: ТАСС

Билеты на товарищеский футбольный матч Россия — Чехия стоят от 500 до 900 рублей

ТАСС, 17 августа. Билеты на товарищеский матч между футбольными сборными России и Чехии в Ростове-на-Дону продаются по цене от 500 до 900 рублей. Об этом сообщается на сайте билетного оператора.

Встреча состоится 10 сентября на стадионе «Ростов-Арена», на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу. Стадион вмещает 40 тыс. человек.

Сборная России на домашнем первенстве мира дошла до четвертьфинала, в котором проиграла команде Хорватии в серии пенальти. Сборная Чехии на чемпионат мира не пробилась.

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