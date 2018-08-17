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19:12 (мск), источник: ТАСС

Месси не вызван в сборную Аргентины по футболу на матчи с командами Гватемалы и Колумбии

ТАСС, 17 августа. Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси не вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с командами Гватемалы и Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее сообщалось, что Месси взял паузу в выступлениях за национальную команду и в 2018 году за сборную не сыграет. Матч команды Аргентины против сборной Гватемалы пройдет 7 сентября, с колумбийцами — 11 сентября. Обе игры пройдут в США.

Всего на предстоящие матчи вызваны 29 игроков, включая полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредеса и нападающего итальянского «Интера» Мауро Икарди, которые пропустили прошедший в России чемпионат мира 2018 года. Сборная Аргентины дошла до стадии 1/8 финала, где уступила будущим победителям турнира французам.

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