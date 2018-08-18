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16:18 (мск), источник: Советский спорт

Перейра стал первым за 100 лет игроком в сборной Бразилии, родившимся в другой стране

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра получил вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи с США и Сальвадором.

Источник: AP 2018

Таким образом, 22-летний уроженец Бельгии стал первым за 100 лет и всего лишь четвертым в истории игроком сборной Бразилии, родившимся в другой стране.

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Воспитанник «Манчестер Юнайтед» выступал за юношеские сборные Бельгии, но в 2014 году был впервые вызван в молодежную сборную Бразилии. В 2015 году в составе южноамериканцев он принял участие в молодежном чемпионате мира в Новой Зеландии.

Отметим, что два предыдущих сезона Перейра провел на правах аренды в Испании, где играл за «Гранаду» и «Валенсию».

В первом туре нового сезона премьер-лиги он сыграл все 90 минут в матче с «Лестером» (2:1).

Добавим, что Бразилия сыграет 11 сентября с Сальвадором в Вашингтоне и 15 сентября с США в Нью-Джерси.

Sky Sports

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