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17:46 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан обыграл Таиланд и вышел в плей-офф Азиатских игр

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Олимпийская сборная Узбекистана под руководством Равшана Хайдарова сегодня провела заключительный матч группового этапа в рамках футбольного турнира Азиатских игр, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В третьем туре наша команда вышла на поле против сверстников из Таиланда. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу наших футболистов. Автором единственного гола стал Забихилло Уринбаев.

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Таким образом, по итогам трёх туров наша команда со 100-процентным результатом заняла первое место в группе «B» и завоевала путёвку в плей-офф соревнования.

23 августа пройдут встречи 1/8 финала Азиатских игр. Сборная Узбекистана в этом раунде сыграет против команды, занявшей третье место в одной из трех групп — «А», «С» или «D».

Таиланд — Узбекистан 0:1.

Гол: Забихилло Уринбаев (17).

Таиланд: Кванчай Суклом, Пави Тантхамити, Сурийа Сингмуйи, Шиннапхат Лиаох, Питиват Сукжитхуммакул, Ноппон Пхонкам, Ворачит Канитсримбупен, Чнероп Сампаоди (Супачаи, 59), Чаияват Буран, Раттанакорн Маиками, Супачок Сарачат.

Узбекистан: Ботирали Эргашев, Рустам Ашурматов, Хожиакбар Алижонов, Акрам Камилов (Аббос Отахонов, 54), Жалолиддин Машарипов, Одил Хамрабеков, Забихилло Уринбаев, Жавохир Сидиков (Хуршид Гиёсов, 82), Икром Алибаев, Азиз Тургунбаев (Достон Хамдамов, 59), Достон Турсунов.

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 Узбекистан обыграл Таиланд и вышел в плей-офф Азиатских игр (видео)
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