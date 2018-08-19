Узбекистан обыграл Таиланд и вышел в плей-офф Азиатских игр

Источник: Podrobno.uz

В третьем туре наша команда вышла на поле против сверстников из Таиланда. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу наших футболистов. Автором единственного гола стал Забихилло Уринбаев.

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Таким образом, по итогам трёх туров наша команда со 100-процентным результатом заняла первое место в группе «B» и завоевала путёвку в плей-офф соревнования.

23 августа пройдут встречи 1/8 финала Азиатских игр. Сборная Узбекистана в этом раунде сыграет против команды, занявшей третье место в одной из трех групп — «А», «С» или «D».

Таиланд — Узбекистан 0:1.

Гол: Забихилло Уринбаев (17).

Таиланд: Кванчай Суклом, Пави Тантхамити, Сурийа Сингмуйи, Шиннапхат Лиаох, Питиват Сукжитхуммакул, Ноппон Пхонкам, Ворачит Канитсримбупен, Чнероп Сампаоди (Супачаи, 59), Чаияват Буран, Раттанакорн Маиками, Супачок Сарачат.