Стоилов назвал состав сборной Казахстана на матчи с Грузией и Андоррой
Главный тренер Национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов огласил список футболистов, вызванных на стартовые игры Лиги наций УЕФА.
Главный тренер Национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов огласил список футболистов, вызванных на стартовые игры Лиги наций УЕФА.
В список вошли 23 игрока:
Вратари: Ненад Эрич («Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»), Дмитро Непогодов («Тобол»);.
Защитники: Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Станислав Лунин (оба — «Кайрат»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);.
Полузащитники: Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Ян Вороговский, Магамед Парагульгов, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков (оба — «Астана»);.
Нападающие: Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин, Роман Муртазаев (оба — «Астана»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия).
В составе сборной могут быть изменения.
Напомним, что матч «Лиги наций УЕФА» между национальными сборными Казахстана и Грузии состоится 6 сентября в 20:00 на стадионе «Астана Арена».