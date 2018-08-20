Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо М
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал2
Хетафе0
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА завершил год с убытками в 27,9 миллиона долларов
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
14:00 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов назвал состав сборной Казахстана на матчи с Грузией и Андоррой

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов огласил список футболистов, вызванных на стартовые игры Лиги наций УЕФА.

Источник: Sports.kz

В список вошли 23 игрока:

Вратари: Ненад Эрич («Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»), Дмитро Непогодов («Тобол»);.

Читайте также
Сборная Казахстана со Стойловым забила больше, чем при Бородюке за весь отборочный цикл ЧМ-2018

Защитники: Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Станислав Лунин (оба — «Кайрат»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);.

Полузащитники: Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Ян Вороговский, Магамед Парагульгов, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков (оба — «Астана»);.

Нападающие: Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин, Роман Муртазаев (оба — «Астана»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия).

В составе сборной могут быть изменения.

Напомним, что матч «Лиги наций УЕФА» между национальными сборными Казахстана и Грузии состоится 6 сентября в 20:00 на стадионе «Астана Арена».

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Грузия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Андорра
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Он заплатил за это». Легендарный рефери дал прогноз на бой Головкин - «Кан
Определились три пары андеркарда второго боя Головкина и «Канело»
Маркизио станет одноклубником Головина, Груича не будет в ЦСКА
Проваливший финал ЛЧ вратарь оказался не нужен «Ливерпулю»
«Цена ошибки»: Медведева и Загитова сразятся по-новому
Футболист «Зенита» выбыл до конца года из-за травмы
«Барселона» оценила своего воспитанника в полмиллиарда евро
«Не наши проблемы»: «Уфу» могут не пустить в Глазго
Два клуба КХЛ отказались от игрока, потерявшего селезенку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь