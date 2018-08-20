Игорь Криушенко назвал состав на первые матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА

полузащитники — Сергей Кисляк («Иртыш», Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Ренан Брессан («Шавеш», Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Александр Карницкий («Сепси», Сфынту-Георге, Румыния), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.

Сбор национальной команды начнется 3 сентября, футболисты будут тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый поединок Лиги наций белорусы проведут 8 сентября на поле минского стадиона «Динамо» против команды Сан-Марино. Затем 11 сентября белорусская сборная сыграет в Кишиневе против команды Молдовы.