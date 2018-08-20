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14:55 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Криушенко назвал состав на первые матчи футбольной сборной Беларуси в Лиге наций УЕФА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал имена кандидатов на стартовые матчи Лиги наций УЕФА, которые состоятся в начале сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Источник: РИА "Новости"

В расширенный список включены:

вратари — Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск);.

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защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

полузащитники — Сергей Кисляк («Иртыш», Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Ренан Брессан («Шавеш», Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Александр Карницкий («Сепси», Сфынту-Георге, Румыния), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.

нападающие — Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия), Евгений Шикавка («Слуцк»).

Сбор национальной команды начнется 3 сентября, футболисты будут тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый поединок Лиги наций белорусы проведут 8 сентября на поле минского стадиона «Динамо» против команды Сан-Марино. Затем 11 сентября белорусская сборная сыграет в Кишиневе против команды Молдовы.

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