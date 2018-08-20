Криушенко назвал расширенный состав на первые матчи сборной в Лиге наций УЕФА

Сбор команды продлится с 3 по 12 сентября. Сборная разместится в гостинице на берегу Минского моря и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый домашний матч Лиги наций УЕФА против Сан-Марино пройдет 8 сентября на стадионе Динамо в Минске и начнется в 19.00 по нашему времени.



Вечером 9 сентября команда отправится в Кишинев, где 11 сентября сыграет с молдаванами. Этот матч пройдет на стадионе Зимбру, начало — в 21.45.



Игорь Криушенко включил в расширенный состав национальной команды 30 футболистов.



Вратари: Андрей Гoрбунов (Динамо-Минск), Сергей Черник (Нанси, Франция), Александр Гутoр (Динамо-Брест), Андрей Климoвич (Шахтер, Солигорск).



Защитники: Александр Мартынoвич (Краснодар, Россия), Игoрь Шитoв (Динамо-Минск), Денис Пoляков, Максим Вoлодько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Пoлитевич (Кайрат, Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков (Оренбург, Россия), Сергей Матвейчик (Шахтер, Солигорск), Александр Павлoвец (Торпедо-БелАЗ, Жодино).



Полузащитники: Сергей Кисляк (Иртыш, Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланoвич, Юрий Кoвалев (оба — Шахтер, Солигорск), Ренан Брессан (Шавиш, Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба — Динамо-Брест), Иван Маевский (Астана, Казахстан), Никита Кoрзун (Динамо-Минск), Александр Карницкий (Сепси, Сфынту-Георге, Румыния), Юрий Кендыш (Шериф, Тирасполь, Молдова).



Нападающие: Никoлай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев (Шахтер, Солигорск), Антон Сарoка (Локерен, Бельгия), Евгений Шикавка (Слуцк).



Окончательный список из 23 футболистов будет обнародован 27 августа, информирует официальный сайт АБФФ.