Криушенко назвал расширенный состав на первые матчи сборной в Лиге наций УЕФА
Главный тренер национальной сборной страны по футболу Игорь Криушенко назвал расширенный список игроков, которые вызваны на матчи Лиги наций УЕФА против сборных
Главный тренер национальной сборной страны по футболу Игорь Криушенко назвал расширенный список игроков, которые вызваны на матчи Лиги наций УЕФА против сборных
Сбор команды продлится с 3 по 12 сентября. Сборная разместится в гостинице на берегу Минского моря и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый домашний матч Лиги наций УЕФА против
Вечером 9 сентября команда отправится в Кишинев, где 11 сентября сыграет с молдаванами. Этот матч пройдет на стадионе Зимбру, начало — в 21.45.
Игорь Криушенко включил в расширенный состав национальной команды 30 футболистов.
Вратари: Андрей Гoрбунов (Динамо-Минск), Сергей Черник (Нанси, Франция), Александр Гутoр (Динамо-Брест), Андрей Климoвич (Шахтер, Солигорск).
Защитники: Александр Мартынoвич (Краснодар, Россия), Игoрь Шитoв (Динамо-Минск), Денис Пoляков, Максим Вoлодько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Пoлитевич (Кайрат, Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков (Оренбург, Россия), Сергей Матвейчик (Шахтер, Солигорск), Александр Павлoвец (Торпедо-БелАЗ, Жодино).
Полузащитники: Сергей Кисляк (Иртыш, Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланoвич, Юрий Кoвалев (оба — Шахтер, Солигорск), Ренан Брессан (Шавиш, Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба — Динамо-Брест), Иван Маевский (Астана, Казахстан), Никита Кoрзун (Динамо-Минск), Александр Карницкий (Сепси,
Нападающие: Никoлай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев (Шахтер, Солигорск), Антон Сарoка (Локерен, Бельгия), Евгений Шикавка (Слуцк).
Окончательный список из 23 футболистов будет обнародован 27 августа, информирует официальный сайт АБФФ.