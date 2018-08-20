Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо М0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
19.08
Реал2
Хетафе0
Все события
Фоторепортажи
13Два года Массимо Карреры в «Спартаке»
9«Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА
17:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Криушенко назвал расширенный состав на первые матчи сборной в Лиге наций УЕФА

Главный тренер национальной сборной страны по футболу Игорь Криушенко назвал расширенный список игроков, которые вызваны на матчи Лиги наций УЕФА против сборных Сан-Марино и Молдовы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сбор команды продлится с 3 по 12 сентября. Сборная разместится в гостинице на берегу Минского моря и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый домашний матч Лиги наций УЕФА против Сан-Марино пройдет 8 сентября на стадионе Динамо в Минске и начнется в 19.00 по нашему времени.

Вечером 9 сентября команда отправится в Кишинев, где 11 сентября сыграет с молдаванами. Этот матч пройдет на стадионе Зимбру, начало — в 21.45.

Игорь Криушенко включил в расширенный состав национальной команды 30 футболистов.

Вратари: Андрей Гoрбунов (Динамо-Минск), Сергей Черник (Нанси, Франция), Александр Гутoр (Динамо-Брест), Андрей Климoвич (Шахтер, Солигорск).

Защитники: Александр Мартынoвич (Краснодар, Россия), Игoрь Шитoв (Динамо-Минск), Денис Пoляков, Максим Вoлодько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Пoлитевич (Кайрат, Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков (Оренбург, Россия), Сергей Матвейчик (Шахтер, Солигорск), Александр Павлoвец (Торпедо-БелАЗ, Жодино).

Полузащитники: Сергей Кисляк (Иртыш, Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланoвич, Юрий Кoвалев (оба — Шахтер, Солигорск), Ренан Брессан (Шавиш, Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба — Динамо-Брест), Иван Маевский (Астана, Казахстан), Никита Кoрзун (Динамо-Минск), Александр Карницкий (Сепси, Сфынту-Георге, Румыния), Юрий Кендыш (Шериф, Тирасполь, Молдова).

Нападающие: Никoлай Сигневич, Максим Скавыш (оба — БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев (Шахтер, Солигорск), Антон Сарoка (Локерен, Бельгия), Евгений Шикавка (Слуцк).

Окончательный список из 23 футболистов будет обнародован 27 августа, информирует официальный сайт АБФФ.

Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин показал фото с Пугачевой, на котором ему три года
Стала известна новая дата конца света
«ВАР бы не помог»: заявление судьи матча «Краснодар» — «Спартак»
Супер-Джокович: сербский теннисист собрал все «Мастерсы»
NHL Network назвала россиянина лучшим крайним форвардом лиги
«Кресты» Нобоа — самое жуткое, что могло случиться с «Зенитом»
Призерка ОИ Шумилова хочет выступать за сборную другой страны
«Динамо» принимает «Уфу» в последнем матче тура РПЛ (трансляция)
Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь