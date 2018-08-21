Хиддинк может возглавить молодёжную сборную Китая

Сообщается, что на следующей неделе Китайская футбольная ассоциация объявит о назначении нового главного тренера сборной U21. С большой долей вероятности им станет Хиддинк. Перед тренерским штабом голландского специалиста будет стоять задача выйти на Олимпиаду-2020 в Токио.