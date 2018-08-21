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23:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Хиддинк может возглавить молодёжную сборную Китая

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить молодёжную сборную Китая, сообщает Titan Sports Plus.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что на следующей неделе Китайская футбольная ассоциация объявит о назначении нового главного тренера сборной U21. С большой долей вероятности им станет Хиддинк. Перед тренерским штабом голландского специалиста будет стоять задача выйти на Олимпиаду-2020 в Токио.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под руководством 71-летнего тренера национальная команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Также Хиддинк работал тренером сборных Нидерландов, Турции, Австралии и Южной Кореи.

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