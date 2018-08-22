Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Видеотон
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Динамо К
Футбол. Кубок России
19:30
Торпедо М2
Шинник0
Футбол. Кубок России
19:00
Чайка2
Армавир0
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-ЭнергияП 5:40
Чертаново0
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик2
Химки3
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Бр1
Авангард К3
Футбол. Кубок России
18:30
КалугаП 2:44
Тамбов4
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н2
Сочи1
Футбол. Кубок России
18:00
ВолгарьП 4:20
Факел0
Футбол. Кубок России
18:00
Сызрань-2003П 4:31
Ротор1
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик1
Мордовия0
Футбол. Кубок России
17:00
Знамя Труда0
Балтика1
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень2
Сибирь1
Футбол. Кубок России
16:00
Челябинск0
Нижний Новгород1
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо БрлП 5:40
Томь0
Футбол. Кубок России
13:00
Сахалин Ю-С3
Зенит Ир0
Футбол. Кубок России
12:00
Луч0
СКА-Хабаровск2
Все события
Фоторепортажи
15Как Емельяненко разбили лицо в Москве
28ФК «Краснодар» проиграл «Спартаку» в первой домашней игре сезона
20:46 (мск), источник: Советский спорт

Виктор Гусев: Матч России с Турцией будет очень важным и показательным

Российский комментатор Виктор Гусев — о перспективах сборной России в начинающемся в сентябре турнире Лига наций УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

— Первая игра Лиги наций УЕФА будет с Турции. Летом наша команда уже проводила с турками товарищескую игру. Что вы можете сказать об этом коллективе и ее тренере Мирче Луческу?

Читайте также
Что такое Лига наций

— Дело в том, что Лига наций — это официальный турнир, поэтому неуместно сравнивать с товарищеской игрой: все будет всерьез, в том числе и со стороны Турции, — приводит слова Гусева «Собеседник». — Мирча Луческу — это такой тактик и стратег, он может многое делать с командами, у которых не самый сильный состав. А нынешняя турецкая команда далеко не самая слабая, там есть хорошие игроки. Поэтому сборная Турции является очень серьезным соперником.

Мы же теперь, помня достижения на чемпионате мира, себя будем воспринимать фаворитами в матче с турками. Может быть, до мундиаля такого самомнения не было, сейчас порядок изменился. И, конечно, болельщики будут ждать только победы, потому что они видели, как может играть сборная, и какой-то другой уровень выступления их не устроит. Поэтому матч с Турцией будет очень важным и показательным, отсюда и интересным.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 13 дезертиров: как Бобров, Ярцев и Карпин переходили из ЦСКА в «Спартак»
Смолов нашел себе новый клуб! И это очень правильное решение
Сульшер и норвежский Лукаку в атаке: с кем сыграет «Зенит»?
Рейтинг Forbes: Мария Шарапова беднеет на глазах
Экс-футболист «Барселоны» отзовет иск к казанскому «Рубину»
Дзюба в третий раз в сезоне признан лучшим игрок тура в РПЛ
Посадили на лавку: Мурат Гассиев остался без суперсерии
«Гамбург» отказался продавать «Зениту» бразильского защитника
Нападающий «Краснодара» дисквалифицирован на три матча РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь