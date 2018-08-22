Виктор Гусев: Матч России с Турцией будет очень важным и показательным

Источник: РИА "Новости"

— Первая игра Лиги наций УЕФА будет с Турции. Летом наша команда уже проводила с турками товарищескую игру. Что вы можете сказать об этом коллективе и ее тренере Мирче Луческу?

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— Дело в том, что Лига наций — это официальный турнир, поэтому неуместно сравнивать с товарищеской игрой: все будет всерьез, в том числе и со стороны Турции, — приводит слова Гусева «Собеседник». — Мирча Луческу — это такой тактик и стратег, он может многое делать с командами, у которых не самый сильный состав. А нынешняя турецкая команда далеко не самая слабая, там есть хорошие игроки. Поэтому сборная Турции является очень серьезным соперником.