Виктор Гусев: Матч России с Турцией будет очень важным и показательным
Российский комментатор Виктор Гусев — о перспективах сборной России в начинающемся в сентябре турнире Лига наций УЕФА.
Российский комментатор Виктор Гусев — о перспективах сборной России в начинающемся в сентябре турнире Лига наций УЕФА.
— Первая игра Лиги наций УЕФА будет с Турции. Летом наша команда уже проводила с турками товарищескую игру. Что вы можете сказать об этом коллективе и ее тренере Мирче Луческу?
— Дело в том, что Лига наций — это официальный турнир, поэтому неуместно сравнивать с товарищеской игрой: все будет всерьез, в том числе и со стороны Турции, — приводит слова Гусева «Собеседник». — Мирча Луческу — это такой тактик и стратег, он может многое делать с командами, у которых не самый сильный состав. А нынешняя турецкая команда далеко не самая слабая, там есть хорошие игроки. Поэтому сборная Турции является очень серьезным соперником.
Мы же теперь, помня достижения на чемпионате мира, себя будем воспринимать фаворитами в матче с турками. Может быть, до мундиаля такого самомнения не было, сейчас порядок изменился. И, конечно, болельщики будут ждать только победы, потому что они видели, как может играть сборная, и