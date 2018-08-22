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22:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Скалони: Пока не говорили с Месси о его будущем в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отсутствие форварда «Барселоны» Лионеля Месси в списке игроков, которых тренерский штаб национальной команды вызвал на товарищеские матчи со сборными Колумбии и Гватемалы.

Источник: AFP 2018

«Я понимаю, что все вы на пресс-конференции хотите, чтобы мы говорили о Месси. Давайте поговорим. У нас был с ним разговор, во время которого мы решили, что он не примет участия в товарищеских матчах.

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С моей стороны было бы крайне глупо сказать Лео, чтобы он остался в Барселоне и не приезжал сюда. Ни один тренер в мире не стал бы отказываться от Месси.

Мы пока не говорили с ним о его будущем в сборной. Месси не приехал на товарищеские игры. Посмотрим, что будет в будущем", — цитирует Скалони The Sun.

Главный тренер сборной Аргентины подчеркнул также, что форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и защитник клуба Николас Отаменди не отказывались приезжать в сборную. Тренерский штаб аргентинцев решил предоставить им отдых, чтобы проверить в деле молодых игроков.

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