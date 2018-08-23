Хиддинк может возглавить сборную Колумбии по футболу
ТАСС, 23 августа. Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк может возглавить национальную команду Колумбии. Об этом сообщает портал sport.es.
ТАСС, 23 августа. Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк может возглавить национальную команду Колумбии. Об этом сообщает портал sport.es.
На прошедшем чемпионате мира в России сборная Колумбии под руководством Хосе Пекермана дошла до 1/8 финала, где по пенальти уступила команде Англии. Контракт тренера заканчивается 31 августа. Голландец называется одним из главных кандидатов на этот пост.
Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год, под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. В 2012 году он возглавил махачкалинский «Анжи», который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2012/13. Последним местом работы голландского специалиста был английский «Челси», который он возглавлял с декабря 2015 года по июль 2016-го в качестве исполняющего обязанности главного тренера.