ФИФА оштрафовала главу палестинского футбола за призывы сжигать футболки Месси

Источник: РИА "Новости"

В начале июня Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, если он сыграет в товарищеском матче со сборной Израиля. Позже матч между командами был отменен.

Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Раджуба на 12 месяцев и оштрафовал его на 17,5 тысяч евро за нарушение дисциплинарного кодекса, касающегося разжигания ненависти и насилия.