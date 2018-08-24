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17:24 (мск), источник: Советский спорт

ФИФА оштрафовала главу палестинского футбола за призывы сжигать футболки Месси

Президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуб наказан дисциплинарным комитетом ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

В начале июня Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, если он сыграет в товарищеском матче со сборной Израиля. Позже матч между командами был отменен.

Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Раджуба на 12 месяцев и оштрафовал его на 17,5 тысяч евро за нарушение дисциплинарного кодекса, касающегося разжигания ненависти и насилия.

Кроме того, Раджуб не сможет в течение года посещать матчи и участвовать в мероприятиях, связанных с футболом.

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