Сборная России проиграла испанцам на этапе Евролиги по пляжному футболу в Германии
ТАСС, 24 августа. Сборная России по пляжному футболу проиграла со счетом 2:6 команде Испании в матче пятого этапа Евролиги, который проходит в немецком Варнемюнде.
ТАСС, 24 августа. Сборная России по пляжному футболу проиграла со счетом 2:6 команде Испании в матче пятого этапа Евролиги, который проходит в немецком Варнемюнде.
У россиян голы забили Андрей Новиков и Антон Шкарин.
В следующем матче 25 августа сборная России сыграет с командой Франции.
Этот этап является последним перед Суперфиналом Евролиги, который пройдет на Сардинии. Российская команда уже обеспечила себе участие в Суперфинале.