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20:31 (мск), источник: ТАСС

Сборная России проиграла испанцам на этапе Евролиги по пляжному футболу в Германии

ТАСС, 24 августа. Сборная России по пляжному футболу проиграла со счетом 2:6 команде Испании в матче пятого этапа Евролиги, который проходит в немецком Варнемюнде.

Источник: РИА "Новости"

У россиян голы забили Андрей Новиков и Антон Шкарин.

В следующем матче 25 августа сборная России сыграет с командой Франции.

Этот этап является последним перед Суперфиналом Евролиги, который пройдет на Сардинии. Российская команда уже обеспечила себе участие в Суперфинале.

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