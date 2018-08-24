Новый главный тренер сборной Исландии вызвал в команду 5 игроков из РПЛ

Новый главный тренер сборной Исландии Эрик Хамрен определился со списком футболистов, которые будут участвовать в подготовке команды к матчам Лиги наций УЕФА со сборными Швейцарии и Бельгии, сообщает пресс-служба исландской сборной в «Твиттере».