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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый главный тренер сборной Исландии вызвал в команду 5 игроков из РПЛ

Новый главный тренер сборной Исландии Эрик Хамрен определился со списком футболистов, которые будут участвовать в подготовке команды к матчам Лиги наций УЕФА со сборными Швейцарии и Бельгии, сообщает пресс-служба исландской сборной в «Твиттере».

Источник: РИА "Новости"

В список из 23 игроков вошли пять футболистов из Российской Премьер-Лиги: защитники Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, (оба — «Ростов»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА) и Йон Гудни Фьолусон («Краснодар»), а также нападающий Бьорн Сигурдарсон («Ростов»).

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Полностью состав сборной Исландии выглядит следующим образом:

голкиперы: Ханнес Халлдорсон («Карабах»), Рунар Рунарссон («Дижон»), Фредерик Шрам («Роскилле»);

защитники: Кари Арнасон («Генчлербирлиги»), Ари Скуласон («Локерен»), Биркир Севарссон («Валюр»), Сверрир Ингасон («Ростов»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Холмар Эйолфссон («Левски»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Йон Гудни Фьолусон («Краснодар»);

полузащитники: Биркир Бьярнасон («Астон Вилла»), Йоханн Гудмундссон («Бёрнли»), Эмил Холлфредссон («Фрозиноне»), Гилфи Сигурдссон («Эвертон»), Рюрик Гисласон («Сандхаузен»), Арнор Траустасон («Мальмо»), Рунар Сигурйонссон («Грассхоппер»), Гудлаугур Паульссон («Цюрих»);

нападающие: Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Йон Бодварссон («Рединг»), Колбейнн Сигторссон («Нант»), Видар Эрн Кьяртанссон («Маккаби» Т-А).

Сборная Исландии сыграет со Швейцарией (8 сентября) и Бельгией (11 сентября).

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