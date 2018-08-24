Новый главный тренер сборной Исландии вызвал в команду 5 игроков из РПЛ

В список из 23 игроков вошли пять футболистов из Российской Премьер-Лиги: защитники Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, (оба — «Ростов»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА) и Йон Гудни Фьолусон («Краснодар»), а также нападающий Бьорн Сигурдарсон («Ростов»).
Полностью состав сборной Исландии выглядит следующим образом:
голкиперы: Ханнес Халлдорсон («Карабах»), Рунар Рунарссон («Дижон»), Фредерик Шрам («Роскилле»);
защитники: Кари Арнасон («Генчлербирлиги»), Ари Скуласон («Локерен»), Биркир Севарссон («Валюр»), Сверрир Ингасон («Ростов»), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Холмар Эйолфссон («Левски»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Йон Гудни Фьолусон («Краснодар»);
полузащитники: Биркир Бьярнасон («Астон Вилла»), Йоханн Гудмундссон («Бёрнли»), Эмил Холлфредссон («Фрозиноне»), Гилфи Сигурдссон («Эвертон»), Рюрик Гисласон («Сандхаузен»), Арнор Траустасон («Мальмо»), Рунар Сигурйонссон («Грассхоппер»), Гудлаугур Паульссон («Цюрих»);
нападающие: Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Йон Бодварссон («Рединг»), Колбейнн Сигторссон («Нант»), Видар Эрн Кьяртанссон («Маккаби» Т-А).
Сборная Исландии сыграет со Швейцарией (8 сентября) и Бельгией (11 сентября).