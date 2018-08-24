Футболисты «Кайрата» и «Астаны» вызваны в сборную Венгрии на матчи Лиги наций

Источник: 44.hu

8 сентября Венгрия в гостях сыграет с Финляндией, а через четыре дня на своем поле примет Грецию.

24-летний Кляйнхайслер дебютировал за сборную в ноябре 2015 года. На его счету один гол в 17 матчах. За «Астану» венгр играет с лета 2017 года.

26-летний Эппель провел за сборную пять матчей и открыть счет голам пока не успел. В национальной команде он дебютировал в июне 2017 года, а в «Кайрат» перешел этим летом.