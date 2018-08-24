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22:12 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты «Кайрата» и «Астаны» вызваны в сборную Венгрии на матчи Лиги наций

Полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер и нападающий «Кайрата» Мартон Эппель вызван в сборную Венгрии на стартовые матчи Лиги наций.

Источник: 44.hu

8 сентября Венгрия в гостях сыграет с Финляндией, а через четыре дня на своем поле примет Грецию.

24-летний Кляйнхайслер дебютировал за сборную в ноябре 2015 года. На его счету один гол в 17 матчах. За «Астану» венгр играет с лета 2017 года.

26-летний Эппель провел за сборную пять матчей и открыть счет голам пока не успел. В национальной команде он дебютировал в июне 2017 года, а в «Кайрат» перешел этим летом.

Ранее стало известно, что полузащитник «Кайрата» Акош Элек попросил главного тренера сборной Венгрии не вызывать его в национальную команду до конца года из-за личных причин.

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