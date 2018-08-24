Футболисты «Кайрата» и «Астаны» вызваны в сборную Венгрии на матчи Лиги наций
Полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер и нападающий «Кайрата» Мартон Эппель вызван в сборную Венгрии на стартовые матчи Лиги наций.
Полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер и нападающий «Кайрата» Мартон Эппель вызван в сборную Венгрии на стартовые матчи Лиги наций.
8 сентября Венгрия в гостях сыграет с Финляндией, а через четыре дня на своем поле примет Грецию.
24-летний Кляйнхайслер дебютировал за сборную в ноябре 2015 года. На его счету один гол в 17 матчах. За «Астану» венгр играет с лета 2017 года.
26-летний Эппель провел за сборную пять матчей и открыть счет голам пока не успел. В национальной команде он дебютировал в июне 2017 года, а в «Кайрат» перешел этим летом.
Ранее стало известно, что полузащитник «Кайрата» Акош Элек попросил главного тренера сборной Венгрии не вызывать его в национальную команду до конца года