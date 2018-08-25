Гол года по версии ФИФА, самозванец и другие. Как натурализованные вратари играли за Казахстан

Украинский голкипер костанайского «Тобола» Дмитрий Непогодов попал в список главного тренера сборной Казахстана Станимира Стойлова на матчи Лиги наций против Грузии и Андорры.

Корреспондент Vesti.kz вспоминает всех вратарей, которые родились и получали футбольное образование в других странах, однако пригодились сборной Казахстана.

Андрей Сидельников

Откуда: Россия

Клубы в Казахстане: «Актобе», «Ордабасы», «Кайрат»

Матчей за сборную: 29 (48 пропущено).

Воспитанник московского «Спартака» в юности ездил в Голландию, где получил хорошую школу. Вернувшись в Россию, поиграл за клубы высшего и первого дивизионов, а когда карьера пошла еще ниже по наклонной, неожиданно получил предложение от Владимира Муханова. Сидельников подписал контракт с «Актобе» и на долгое время стал первым номером в этой команде. Завоевывал золотые медали чемпионата, играл в еврокубках. В 2010 году Сидельников получил казахстанский паспорт и дебютировал в сборной страны при Бернде Шторке. Его пропущенный гол от турка Хамита Алтынтопа в Астане был признан ФИФА красивейшим в 2010 году, а сам Сидельников вручил приз своему обидчику на церемонии награждения. При Мирославе Беранеке экс-россиянин также был основным, а вот при Юрии Красножане провел свой последний матч за сборную. Бывший соотечественник Сидельникова видимо был разочарован его игрой в матче против Исландии (0:3) и место в воротах больше не доверял.

Виталий Кафанов

Откуда: Туркменистан

Клубы в Казахстане: «Кайрат», «Елимай/Спартак»

Матчей за сборную: 6 (-3).

Талантливого туркменского вратаря заметили в алматинском «Кайрате», и Кафанов в 1992 году уже играл в первом суверенном чемпионате Казахстана. Вскоре состоялся его дебют в национальной команде, правда, стать первым ее голкипером в истории Кафанов не успел, уступив это право Вадиму Егошкину, который и сыграл в историческом матче 1 июня 1992 года в Алматы. Примечательно, что соперником нашей сборной была как раз сборная Туркменистана.

В дальнейшем Кафанов стал основным голкипером сборной, правда, тогда, в 1992 году национальная команда принимала участие лишь в неофициальных матчах, не являясь еще полноправным членом ФИФА. Казахстанцы набирались практики в поединках против соседей по Центрально-азиатскому региону. Исключением стал лишь матч против Ливии.

На следующий год главная команда страны матчей уже не проводила. Впоследствии Кафанов выбрал сборную той страны, в которой и родился, но и за Туркменистан сыграл совсем немного. За недолгую карьеру успел трижды выиграть чемпионат Казахстана. В СНГ больше известен как тренер вратарей и помощник Курбана Бердыева в казанском «Рубине» и «Ростове». Работал тренером вратарей в сборной Казахстана при Юрии Красножане. В разное время внес определенный вклад в развитие таких казахстанских голкиперов, как Александр Петухов, Давид Лория и Стас Покатилов.

Жасур Нарзикулов

Откуда: Узбекистан

Клубы в Казахстане: «Ордабасы», «Актобе», «Кайсар», «Тараз», «Атырау»

Матчей за сборную: 3 (-2).

Самый скандальный вратарь в истории сборной страны. Переезжал в Казахстан под чужим именем и фамилией, поменял дату рождения и другие данные. Став Жасуланом Дехкановым, быстро дослужился до молодежной, а затем и национальной сборной. При Арно Пайперсе принял участие в двух турнирах — Кубок Короля в Таиланде, а также на турнире четырех сборных в Шымкенте. Всего сыграл три матча, а также ездил на гостевую игру против сборной Португалии в отборе ЧЕ-2008. Когда обман раскрылся, покинул страну и вернулся в Узбекистан. Там играл уже под настоящим именем и фамилией — Жасур Нарзикулов. После возвращения в Казахстан в национальную сборную не вызывался, хотя в интервью не раз говорил о своем желании.

Ненад Эрич

Откуда: Сербия

Клубы в Казахстане: «Кайрат», «Астана»

Матчей за сборную: 3 (-3) — по н.в.

Нет смысла перечислять титулы и регалии, которые завоевал голкипер, выступая в чемпионате Казахстана. Пожалуй, больше об Эриче скажет его игра в международных турнирах за «Астану». Выход в групповой этап Лиги чемпионов, а также в плей-офф Лиги Европы — этого достаточно, чтобы предложить ему выступать за сборную Казахстана. Дебют серба пришелся на товарищеский матч против Молдавии в 2015 году, а разрешение от ФИФА на участие в официальных матчах Эрич получил лишь в текущем году. Поединки против Венгрии и Азербайджана показали, что ему не нужно много времени, чтобы влиться в коллектив. Благо, с большинством из партнеров он играл или продолжает играть в столичном клубе. Все идет к тому, что в матчах Лиги наций именно Ненад будет основным вратарем.

Роман Нестеренко

Откуда: Украина

Клубы в Казахстане: «Актобе», «Кайсар», «Локомотив"/ «Астана», «Ордабасы», «Восток», «Кызыл-Жар СК»

Матчей за сборную: 2 (-1).

Бывший голкипер дублирующего состава донецкого «Шахтера» в родной Украине по-настоящему заиграл только луцкой «Волыни». В 2004 году получил приглашение в «Актобе», где была большая диаспора из его соотечественников, включая и главного тренера. Завоевав первое «золото» с «Актобе», Нестеренко в дальнейшем поиграл еще за несколько казахстанских команд. Везде был основным вратарем и лишь в Астане уступил свое место, когда туда пришел Давид Лория. В 2011 году его вызвал в сборную Мирослав Беранек, игнорируя многих местных вратарей. Ожидания Роман Нестеренко оправдал. Второй и последний его матч за сборную пришелся на домашнюю игру с Азербайджаном. Он был принципиальным для обеих команд, учитывая, что они вели борьбу за предпоследнее место в квалификации Евро-2012. Беранек на тот момент игнорировал некоторых местных голкиперов и доверил место на поле новичку. Тот не подвел и казахстанцы, благодаря его уверенной игре, одержали важную победу. После того матча Нестеренко в сборную больше не вызывали.

Андрей Морев

Откуда: Россия

Клубы в Казахстане: «Женис», «Акмола/Окжетпес», «Экибастузец», «Тобол», «Актобе», «Кызыл-Жар СК»

Матчей за сборную: 2 (-3).

Уроженец Омска начинал свою карьеру в городе клубе «Заря» (Ленинск-Кузнецкий) вместе с другим будущим натурализованным игроком сборной Олегом Мусиным. В сборную Морева пригласил Сергей Тимофеев, который тренировал его в «Экибастузце». Дебют получился неплохим. В гостевом матче с Турцией травму получил Юрий Новиков и экс-россиянину пришлось тут же вступать в игру и отбивать пенальти. Однако провести «сухой» матч в тот вечер Мореву не удалось. Пропустил он и в следующей своей игре против Албании в Алматы — 0:1. При Бернде Шторке Морев съездил на «Уэмбли», оставшись в запасе и с тех пор в сборную не вызывался. Поиграв в ряде казахстанских клубов, голкипер завершил карьеру и уехал к себе, в Омск. Не так давно в социальных сетях сообщил о своей тяжелой болезни.

Владимир Цирин

Откуда: Узбекистан

Клубы в Казахстане: «Иртыш», «Шахтер»

Матчей за сборную: 1 (-2).

Экс-голкипер ташкентского «Пахтакора» и львовских «Карпат» в Казахстан приехал уже в зрелом возрасте. В 1992 году он принял приглашение павлодарского «Трактора» (ныне «Иртыш»). На тот момент ему было уже 31. Не раз попадал в число 33-х лучших футболистов страны, защищая цвета павлодарцев и карагандинского «Шахтера».