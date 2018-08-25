Гол года по версии ФИФА, самозванец и другие. Как натурализованные вратари играли за Казахстан
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Украинский голкипер костанайского «Тобола» Дмитрий Непогодов попал в список главного тренера сборной Казахстана Станимира Стойлова на матчи Лиги наций против Грузии и Андорры.
Корреспондент Vesti.kz вспоминает всех вратарей, которые родились и получали футбольное образование в других странах, однако пригодились сборной Казахстана.
Андрей Сидельников
Откуда: Россия
Клубы в Казахстане: «Актобе», «Ордабасы», «Кайрат»
Матчей за сборную: 29 (48 пропущено).
Воспитанник московского «Спартака» в юности ездил в Голландию, где получил хорошую школу. Вернувшись в Россию, поиграл за клубы высшего и первого дивизионов, а когда карьера пошла еще ниже по наклонной, неожиданно получил предложение от Владимира Муханова. Сидельников подписал контракт с «Актобе» и на долгое время стал первым номером в этой команде. Завоевывал золотые медали чемпионата, играл в еврокубках. В 2010 году Сидельников получил казахстанский паспорт и дебютировал в сборной страны при Бернде Шторке. Его пропущенный гол от турка Хамита Алтынтопа в Астане был признан ФИФА красивейшим в 2010 году, а сам Сидельников вручил приз своему обидчику на церемонии награждения. При Мирославе Беранеке
Виталий Кафанов
Откуда: Туркменистан
Клубы в Казахстане: «Кайрат», «Елимай/Спартак»
Матчей за сборную: 6 (-3).
Талантливого туркменского вратаря заметили в алматинском «Кайрате», и Кафанов в 1992 году уже играл в первом суверенном чемпионате Казахстана. Вскоре состоялся его дебют в национальной команде, правда, стать первым ее голкипером в истории Кафанов не успел, уступив это право Вадиму Егошкину, который и сыграл в историческом матче 1 июня 1992 года в Алматы. Примечательно, что соперником нашей сборной была как раз сборная Туркменистана.
В дальнейшем Кафанов стал основным голкипером сборной, правда, тогда, в 1992 году национальная команда принимала участие лишь в неофициальных матчах, не являясь еще полноправным членом ФИФА. Казахстанцы набирались практики в поединках против соседей по
На следующий год главная команда страны матчей уже не проводила. Впоследствии Кафанов выбрал сборную той страны, в которой и родился, но и за Туркменистан сыграл совсем немного. За недолгую карьеру успел трижды выиграть чемпионат Казахстана. В СНГ больше известен как тренер вратарей и помощник Курбана Бердыева в казанском «Рубине» и «Ростове». Работал тренером вратарей в сборной Казахстана при Юрии Красножане. В разное время внес определенный вклад в развитие таких казахстанских голкиперов, как Александр Петухов, Давид Лория и Стас Покатилов.
Жасур Нарзикулов
Откуда: Узбекистан
Клубы в Казахстане: «Ордабасы», «Актобе», «Кайсар», «Тараз», «Атырау»
Матчей за сборную: 3 (-2).
Самый скандальный вратарь в истории сборной страны. Переезжал в Казахстан под чужим именем и фамилией, поменял дату рождения и другие данные. Став Жасуланом Дехкановым, быстро дослужился до молодежной, а затем и национальной сборной. При Арно Пайперсе принял участие в двух турнирах — Кубок Короля в Таиланде, а также на турнире четырех сборных в Шымкенте. Всего сыграл три матча, а также ездил на гостевую игру против сборной Португалии в отборе ЧЕ-2008. Когда обман раскрылся, покинул страну и вернулся в Узбекистан. Там играл уже под настоящим именем и фамилией — Жасур Нарзикулов. После возвращения в Казахстан в национальную сборную не вызывался, хотя в интервью не раз говорил о своем желании.
Ненад Эрич
Откуда: Сербия
Клубы в Казахстане: «Кайрат», «Астана»
Матчей за сборную: 3 (-3) — по н.в.
Нет смысла перечислять титулы и регалии, которые завоевал голкипер, выступая в чемпионате Казахстана. Пожалуй, больше об Эриче скажет его игра в международных турнирах за «Астану». Выход в групповой этап Лиги чемпионов, а также в
Роман Нестеренко
Откуда: Украина
Клубы в Казахстане: «Актобе», «Кайсар», «Локомотив"/ «Астана», «Ордабасы», «Восток», «Кызыл-Жар СК»
Матчей за сборную: 2 (-1).
Бывший голкипер дублирующего состава донецкого «Шахтера» в родной Украине
Андрей Морев
Откуда: Россия
Клубы в Казахстане: «Женис», «Акмола/Окжетпес», «Экибастузец», «Тобол», «Актобе», «Кызыл-Жар СК»
Матчей за сборную: 2 (-3).
Уроженец Омска начинал свою карьеру в городе клубе «Заря» (Ленинск-Кузнецкий) вместе с другим будущим натурализованным игроком сборной Олегом Мусиным. В сборную Морева пригласил Сергей Тимофеев, который тренировал его в «Экибастузце». Дебют получился неплохим. В гостевом матче с Турцией травму получил Юрий Новиков и
Владимир Цирин
Откуда: Узбекистан
Клубы в Казахстане: «Иртыш», «Шахтер»
Матчей за сборную: 1 (-2).
В 36 лет провел свой единственный матч за национальную команду в Бейруте 3 января 1996 года против Ливана — 1:2. Впоследствии два матча за сборную Казахстана провел его сын — Антон, также голкипер.