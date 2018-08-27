Салах вступил в публичный конфликт с Федерацией футбола Египта

«Обычно футбольный союз пытается решить проблемы своих игроков, чтобы обеспечить им комфортные условия. Но то, что я вижу на самом деле, — полная противоположность. Не совсем нормально, что письма от меня и моего агента просто игнорируются. Не знаю, почему так происходит. Разве у вас нет времени отвечать нам?» — говорится в сообщении лидера «фараонов».