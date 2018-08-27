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16:47 (мск), источник: Газета.Ру

Салах вступил в публичный конфликт с Федерацией футбола Египта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем официально твиттер-аккаунте обратился к Федерации футбола Египта.

Источник: Reuters

Египтянин написал, что Федерация футбола страны игнорирует его письма, отказываясь гарантировать то, что национальная команда больше не будет нарушать имиджевые права игрока.

«Обычно футбольный союз пытается решить проблемы своих игроков, чтобы обеспечить им комфортные условия. Но то, что я вижу на самом деле, — полная противоположность. Не совсем нормально, что письма от меня и моего агента просто игнорируются. Не знаю, почему так происходит. Разве у вас нет времени отвечать нам?» — говорится в сообщении лидера «фараонов».

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У Салаха возник конфликт с Федерацией футбола Египта из-за того, что руководство национальной команды нанесло его изображение на самолет рядом с логотипом спонсора, таким образом нарушив права игрока.

Ранее сообщалось, что Салах может заменить Лионеля Месси в «Барселоне».

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