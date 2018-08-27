Салах вступил в публичный конфликт с Федерацией футбола Египта
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем официально
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в своем официально
Египтянин написал, что Федерация футбола страны игнорирует его письма, отказываясь гарантировать то, что национальная команда больше не будет нарушать имиджевые права игрока.
«Обычно футбольный союз пытается решить проблемы своих игроков, чтобы обеспечить им комфортные условия. Но то, что я вижу на самом деле, — полная противоположность. Не совсем нормально, что письма от меня и моего агента просто игнорируются. Не знаю, почему так происходит. Разве у вас нет времени отвечать нам?» — говорится в сообщении лидера «фараонов».
У Салаха возник конфликт с Федерацией футбола Египта
Ранее сообщалось, что Салах может заменить Лионеля Месси в «Барселоне».