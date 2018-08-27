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14:17 (мск), источник: ТАСС

Акинфеев и Смолов не вошли в состав сборной России на матчи с командами Турции и Чехии

ТАСС, 27 августа. Нападающий Федор Смолов и вратарь Игорь Акинфеев не вошли в состав сборной России по футболу на матч Лиги наций с командой Турции и товарищескую игру с чехами. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Источник: РИА "Новости"

Встреча с турками пройдет 7 сентября в Трабзоне, матч с командой Чехии — 10 сентября в Ростове-на-Дону.

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Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари — Антон Шунин («Динамо»), Андрей Лунев («Зенит»), Маринато Гилерме («Локомотив»);.

защитники — Марио Фернандес (ЦСКА), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Федор Кудряшов («Рубин»), Константин Рауш («Динамо»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»);.

полузащитники — Денис Черышев («Валенсия», Испания), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин»), Антон Швец («Ахмат»), Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»);.

нападающие — Артем Дзюба («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Антон Заболотный («Зенит»).

Как отмечается на сайте РФС, в составе возможны изменения.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, команда, занявшая третье место, — в лигу С. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

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