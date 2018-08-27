Акинфеев и Смолов не вошли в состав сборной России на матчи с командами Турции и Чехии

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции, победитель группы перейдет в лигу А, команда, занявшая третье место, — в лигу С. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.