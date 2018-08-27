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15:41 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Акинфеев не вызван в сборную России из-за планового медосмотра

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не включен в состав сборной России на матч Лиги Наций с командой Турции и контрольную встречу с чехами из-за планового медосмотра в Германии. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Источник: Reuters

Акинфеев был основным вратарем сборной России на чемпионате мира, он провел все матчи без замен.

«Пару недель назад мы разговаривали с Акинфеевым, у него плановый медосмотр в Германии. Он туда поедет, будут смотреть его колено», — сказал Черчесов, отметив, что не обсуждал с вратарем возможный уход из сборной.

Черчесов вызвал в сборную трех вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрея Лунева («Зенит») и Антона Шунина («Динамо»). «Шунин весь прошлый сезон играл на хорошем уровне, сейчас начал сезон на том же уровне. Если футболист два года подряд играет на одном уровне и ситуация позволяет его пригласить, мы это делаем. По-моему, все объективно», — отметил Черчесов.

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Кутепов остается основным футболистов в сборной

По словам тренера, защитник московского «Спартака» Илья Кутепов получил вызов в сборную, так как, несмотря на отсутствие игровой практики в клубе, остается основным игроком национальной команды, к тому же выступающим на дефицитной позиции в центре обороны.

Кутепов был основным защитником сборной России на чемпионате мира 2018 года, однако в новом сезоне не вышел на поле ни в одном из семи матчей «Спартака». В центре обороны сборной в предстоящих матчах могут сыграть Георгий Джикия («Спартак»), Андрей Семенов («Терек») и Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция).

«Нас тоже не радует, что он не играет в “Спартаке”. Но это наш основной игрок, мы не можем его не вызывать. К тому же это дефицитная позиция. Зато другие три вызванных играли», — отметил Черчесов.

Вызов в сборную не получил участник чемпионата мира Владимир Гранат, также ни разу не сыгравший за «Рубин» в новом сезоне.

«Гранат тоже не играл, поэтому мы из двух игроков, которые были на чемпионате мира, но сейчас не играют в клубах, вызвали Кутепова», — пояснил Черчесов.

Встреча с турками пройдет 7 сентября в Трабзоне, матч с командой Чехии — 10 сентября в Ростове-на-Дону.

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