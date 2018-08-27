Станислав Черчесов: Смолова не дергаем, Акинфеев едет на обследование
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему состав команды на матчи с Турцией и Чехией — именно такой.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему состав команды на матчи с Турцией и Чехией — именно такой.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ (позиции — по сайту РФС)
вратари:
Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
защитники:
Георгий Джикия («Спартак»), Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин («Зенит»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА).
полузащитники:
Юрий Газинский («Краснодар»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»).
нападающие:
Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»)
Матчи сборной России: Турция (Лига наций, 7 сентября, Трабзон), Чехия (контрольная игра, 10 сентября, Ростов-на-Дону).
— Состав сильно обновился и выглядит необычно. С чем это связано?
— Стартовал чемпионат России, мы внимательно смотрим, кто на какой позиции и как играет, как себя проявляет. А так как у нас сейчас нет времени готовить потенциальных кандидатов
Мы не хотим никакой состав обновлять! Но нас ситуация заставляет. Если бы мы 20 человек никогда не меняли, были бы самыми счастливыми людьми в мире. А вы — самыми несчастными, потому что вам не о чем было бы писать. Подбираем футболистов под две игры против определенных команд. Повторю, самое главное — сегодняшнее состояние игроков. Опыт прошлого года подсказывает, что если состояние человека в клубе не самое оптимальное, то через два дня в сборной будет то же самое. Зачем нам наступать на эти грабли?
— Получаете данные о состоянии игроков от клубных врачей?
— У нас есть и свои. Плюс есть хороший контакт с клубными врачами. Плюс все игры смотрим, анализируем цифры и стараемся ничего не упускать.
— Кутепов не сыграл ни одного матча за «Спартак» в этом сезоне, но все равно в списке. Почему именно он?
— Нас тоже не радует тот факт, что он не выходил на поле. Но Илья — наш основной футболист, тем более выступающий на дефицитной позиции. Гранат тоже не играл. Из двух представителей центра обороны, которые не играли, мы вызвали Кутепова.
— Самое резонансное событие — отсутствие Акинфеева и Смолова…
— С Акинфеевым мы пару дней назад разговаривали, у него плановый медосмотр в Германии. Поедет смотреть в колено.
— А Смолов?
— Смолов перешел в новую команду,
Самое главное в ситуации со Смоловым — нет смысла дергать его из «Локомотива», если мы изначально не можем ему предоставить номер один.
Говорим об игроке, который
— Вы лично с ним общались?
— После чемпионата мира — нет.
— После чемпионата мира Акинфеев, когда его спросили про его дальнейшую судьбу, ответил двусмысленно «Скоро все узнаете». Нет вероятности, что он завершит карьеру в сборной?
— Сегодня мы знаем то, что знаем. На тему завершения карьеры не разговаривали. Общались только по поводу его планового обследования.
— Что с Ташаевым?
— Он травмирован. Если бы не был травмирован, думаю, был бы в составе.
— Также заслуживает внимание возвращение Заболотного.
— Здесь все абсолютно поверхности. Весной он не мог себя найти в новом клубе. Сейчас же свои отрезки проводит полезно для команды — и с первых минут выходит качественно, и на замену. Может играть, как пару раз уже было, с Дзюбой вместе. Понятно, что вдвоем они изначально не начнут, но такая ситуация по ходу игры возможна.
— В сборную вернулся Нойштедтер, который не попал в заявку на чемпионат мира, после чего разместил сообщение в социальной сети с явно выраженной обидой. Получается, обида в прошлом?
— Вот если бы он разместил флаг России и написал «Слава богу, что я не в составе!», то я точно бы оскорбился. А так, если человек расстроен, это нормальное явление. У Романа появится новый шанс себя проявить. Ничего личного.
Мы видели несколько игр Нойштедтера. Его «Фенербахче» не попал в Лигу чемпионов, но сам Роман нормально смотрелся. Нужно его снова посмотреть на нашем уровне. Тем более мы играем с турками, шанс попасть в состав у него большой.
— Понятно, что после чемпионата мира будет совершенно другое внимание к сборной…
— С нашей стороны — такое же. С вашей — может быть.
— Как относитесь к Лиге наций?
— Как к турниру, в котором есть места. Мы во второй корзине, нужно выходить в первую. Плюс это дополнительный шанс попасть на чемпионат Европы.
— В этом году все матчи сборная проведет за пределами Москвы.
— Абсолютно нет. Мы же подписываемся под это. Мы ведь и в Ростове специально проводим контрольную игру с Чехией, потому что из Трабзона лететь час, а не
— Будут
— Нет. Единственное — переговорили с Игнашевичем. Сергей начнет посещать наши тренировки и нам помогать. Будем давать ему возможность проявлять себя. Сегодня он работает в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года рождения, но пока он не готов. Поэтому еще сразу после чемпионата мира договорились, что позовем его на первый сбор еще после чемпионата мира. Парень умный, не можем проходить мимо.
— Будет ли в двух ближайших матчах помогать расширенная аналитическая группа, как на чемпионате мира?
— Нет.
— Гранеро, покинувший ЦСКА, останется в сборной?
— Да.
— Будете
— Изучим соперника, поймем состояние наших игроков, определим, какие связки будут уместнее, и только тогда выберем схему на конкретный матч.
— Кто будет капитаном сборной в ближайшие два матча?
— Из прессы все узнаете!
— Но вы будете дополнительно психологически работать с командой?
— На нас всегда обращали внимание —
когда-топозитивно, когда-то— негативно. Футболисты к этому готовы, нужно обращать внимание прежде всего на профессиональные вопросы. У нас уже есть определенный вектор общения, ничего менять не нужно.
УЧАСТНИКИ ЧМ-2018, КОТОРЫХ НЕТ В СОСТАВЕ (11 из 23 игроков)
вратари:
Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»).
защитники:
Владимир Гранат («Рубин»), Сергей Игнашевич (завершил карьеру).
полузащитники:
Александр Головин («Монако», травмирован), Алан Дзагоев (ЦСКА, травмирован), Юрий Жирков («Зенит», завершил карьеру в сборной), Александр Самедов («Спартак», завершил карьеру в сборной), Антон Миранчук («Локомотив»).
нападающие:
Федор Смолов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»).
Михаил ГОНЧАРОВ
из Дома футбола