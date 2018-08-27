Станислав Черчесов: Смолова не дергаем, Акинфеев едет на обследование

Источник: Спорт-Экспресс

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ (позиции — по сайту РФС)

вратари:

Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

защитники:

Георгий Джикия («Спартак»), Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин («Зенит»), Игорь Смольников («Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА).

полузащитники:

Юрий Газинский («Краснодар»), Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Павел Могилевец («Рубин»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Швец («Ахмат»).

нападающие:

Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»)

Матчи сборной России: Турция (Лига наций, 7 сентября, Трабзон), Чехия (контрольная игра, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

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— Состав сильно обновился и выглядит необычно. С чем это связано?

— Стартовал чемпионат России, мы внимательно смотрим, кто на какой позиции и как играет, как себя проявляет. А так как у нас сейчас нет времени готовить потенциальных кандидатов три-четыре недели, чтобы они вышли на свой уровень, вызываем тех, кто лучше готов физически на сегодня. Ничего не придумываем. Есть, правда, вопрос по Черышеву, который только вчера сыграл первые 25 минут, но Денис и раньше оказывался в такой ситуации в старом клубе. Плюс Самедов, Жирков и Игнашевич закончили, нужно искать им замену.

Мы не хотим никакой состав обновлять! Но нас ситуация заставляет. Если бы мы 20 человек никогда не меняли, были бы самыми счастливыми людьми в мире. А вы — самыми несчастными, потому что вам не о чем было бы писать. Подбираем футболистов под две игры против определенных команд. Повторю, самое главное — сегодняшнее состояние игроков. Опыт прошлого года подсказывает, что если состояние человека в клубе не самое оптимальное, то через два дня в сборной будет то же самое. Зачем нам наступать на эти грабли?

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ЗАЧЕМ ПОЗВАЛИ КУТЕПОВА

— Получаете данные о состоянии игроков от клубных врачей?

— У нас есть и свои. Плюс есть хороший контакт с клубными врачами. Плюс все игры смотрим, анализируем цифры и стараемся ничего не упускать.

— Кутепов не сыграл ни одного матча за «Спартак» в этом сезоне, но все равно в списке. Почему именно он?

— Нас тоже не радует тот факт, что он не выходил на поле. Но Илья — наш основной футболист, тем более выступающий на дефицитной позиции. Гранат тоже не играл. Из двух представителей центра обороны, которые не играли, мы вызвали Кутепова.

АКИНФЕЕВ И СМОЛОВ

— Самое резонансное событие — отсутствие Акинфеева и Смолова…

— С Акинфеевым мы пару дней назад разговаривали, у него плановый медосмотр в Германии. Поедет смотреть в колено.

— А Смолов?

— Смолов перешел в новую команду, только-только начинает себя находить в ней, решили его пока не вызывать. Я был вчера на матче «Локомотива», Федор забил великолепный гол. Мы пока не будем трогать футболиста, хотим, чтобы он и в клубе закрепился, и нам был полезен. Потому что в последнее время вокруг него было много шума. Мы это и с Артемом (Дзюбой) делали, когда он перешел в «Арсенал», не был на первом сборе, но после этого нам здорово помог.

Самое главное в ситуации со Смоловым — нет смысла дергать его из «Локомотива», если мы изначально не можем ему предоставить номер один.

Говорим об игроке, который только-только нащупывает тонус, это было видно вчера во втором тайме. Выдергивать его сейчас, а потом не давать сыграть — неправильно. Но думаю, что если нам понадобится помощь Смолова — Федор нам не откажет.

— Вы лично с ним общались?

— После чемпионата мира — нет.

— После чемпионата мира Акинфеев, когда его спросили про его дальнейшую судьбу, ответил двусмысленно «Скоро все узнаете». Нет вероятности, что он завершит карьеру в сборной?

— Сегодня мы знаем то, что знаем. На тему завершения карьеры не разговаривали. Общались только по поводу его планового обследования.

КАЧЕСТВО ЗАБОЛОТНОГО

— Что с Ташаевым?

— Он травмирован. Если бы не был травмирован, думаю, был бы в составе.

— Также заслуживает внимание возвращение Заболотного.

— Здесь все абсолютно поверхности. Весной он не мог себя найти в новом клубе. Сейчас же свои отрезки проводит полезно для команды — и с первых минут выходит качественно, и на замену. Может играть, как пару раз уже было, с Дзюбой вместе. Понятно, что вдвоем они изначально не начнут, но такая ситуация по ходу игры возможна.

ШАНС НОЙШТЕДТЕРА

— В сборную вернулся Нойштедтер, который не попал в заявку на чемпионат мира, после чего разместил сообщение в социальной сети с явно выраженной обидой. Получается, обида в прошлом?

— Вот если бы он разместил флаг России и написал «Слава богу, что я не в составе!», то я точно бы оскорбился. А так, если человек расстроен, это нормальное явление. У Романа появится новый шанс себя проявить. Ничего личного.

Мы видели несколько игр Нойштедтера. Его «Фенербахче» не попал в Лигу чемпионов, но сам Роман нормально смотрелся. Нужно его снова посмотреть на нашем уровне. Тем более мы играем с турками, шанс попасть в состав у него большой.

— Понятно, что после чемпионата мира будет совершенно другое внимание к сборной…

— С нашей стороны — такое же. С вашей — может быть.

— Как относитесь к Лиге наций?

— Как к турниру, в котором есть места. Мы во второй корзине, нужно выходить в первую. Плюс это дополнительный шанс попасть на чемпионат Европы.

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ИГНАШЕВИЧ В ТРЕНЕРСКОМ ШТАБЕ

— В этом году все матчи сборная проведет за пределами Москвы. Какие-то дополнительные сложности это за собой влечет?

— Абсолютно нет. Мы же подписываемся под это. Мы ведь и в Ростове специально проводим контрольную игру с Чехией, потому что из Трабзона лететь час, а не четыре-пять, как до Москвы. Есть инфраструктура, которую мы можем задействовать. Хороший стадион, болельщики в этом городе. Есть чем гордиться. Сейчас есть вопрос по Сочи, где, как я понимаю, неважное поле. Но надеемся, к ноябрю его приведут в порядок. Но если что — выбор арен у нас есть.

— Будут какие-то изменения в тренерском штабе?

— Нет. Единственное — переговорили с Игнашевичем. Сергей начнет посещать наши тренировки и нам помогать. Будем давать ему возможность проявлять себя. Сегодня он работает в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года рождения, но пока он не готов. Поэтому еще сразу после чемпионата мира договорились, что позовем его на первый сбор еще после чемпионата мира. Парень умный, не можем проходить мимо.

— Будет ли в двух ближайших матчах помогать расширенная аналитическая группа, как на чемпионате мира?

— Нет.

— Гранеро, покинувший ЦСКА, останется в сборной?

— Да.

КТО КАПИТАН?

— Будете по-прежнему больше придерживаться схемы с двумя центральными защитниками?

— Изучим соперника, поймем состояние наших игроков, определим, какие связки будут уместнее, и только тогда выберем схему на конкретный матч.

— Кто будет капитаном сборной в ближайшие два матча?

— Из прессы все узнаете!

— Но вы будете дополнительно психологически работать с командой?

— На нас всегда обращали внимание — когда-то позитивно, когда-то — негативно. Футболисты к этому готовы, нужно обращать внимание прежде всего на профессиональные вопросы. У нас уже есть определенный вектор общения, ничего менять не нужно.

УЧАСТНИКИ ЧМ-2018, КОТОРЫХ НЕТ В СОСТАВЕ (11 из 23 игроков)

вратари:

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»).

защитники:

Владимир Гранат («Рубин»), Сергей Игнашевич (завершил карьеру).

полузащитники:

Александр Головин («Монако», травмирован), Алан Дзагоев (ЦСКА, травмирован), Юрий Жирков («Зенит», завершил карьеру в сборной), Александр Самедов («Спартак», завершил карьеру в сборной), Антон Миранчук («Локомотив»).

нападающие:

Федор Смолов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»).