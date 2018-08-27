Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Енисей
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:15
Леванте
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Рома
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
26.08
Севилья0
Вильярреал0
Все события
Фоторепортажи
20Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
16:11 (мск), источник: Sport24

Без Акинфеева, но с Заболотным. 5 вещей, которые удивили в первом списке Черчесова после ЧМ

Очень странная сборная России.

Источник: Sport24

7 сентября сборная России сыграет свой первый матч после чемпионата мира в России — с Турцией в рамках Лиги Наций. А 10-го нас ждет товарищеский матч с Чехией в Ростове-на-Дону. В понедельник Станислав Черчесов назвал список из 25 футболистов, которые вызваны в сборную на две эти игры:

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Во время загрузки произошла ошибка.

5 вещей, на которые нужно обратить внимание:

1. В сборной отсутствуют пять футболистов, выходивших на поле «Фишта» в четвертьфинале с Хорватией (без учета Игнашевича и Самедова, завершивших карьеру в сборной). Вот они:

  • Игорь Акинфеев
  • Федор Смолов
  • Александр Головин и Алан Дзагоев (оба травмированы и не играют за свои клубы).

Очевидно, что многим из этого списка Черчесов дал отдых. Или они сами отказались от вызова. 32-летний Акинфеев, например, отыграл 120 минут в Суперкубке всего через 20 дней после Хорватии — и с тех пор так и играет без замен.

2. В сборной нет Федора Смолова. Чемпионат мира он провалил: ноль голов. За «Краснодар» у него гол и результативная передача, но после трансфера в «Локомотив» он впервые забил только вчера, в ворота «Анжи».

Зато в нападении есть Антон Заболотный. Он классно вышел на замену в матче с «Мольде» — гол плюс пас на Дзюбу. Но в составе сборной Заболотный забивал только в ворота «Динамо». В расширенном списке на ЧМ его не было.

Зато там значился Федор Чалов. Сейчас форвард ЦСКА нужен молодежной сборной России: ей предстоят решающие матчи за выход на чемпионат Европы. В молодежку вызван и Александр Максименко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«2+2». РФС подписал новый контракт с Черчесовым

3. Кроме Акинфеева в сборную не вызваны еще несколько вратарей из основной обоймы. Джанаев из-за травмы пропустил матч с ЦСКА, Габулов не проходит в заявку «Брюгге» и ищет новый клуб, Селихов все еще на лечении.

Зато вернулся Гильерме, теперь — чемпион России в составе «Локомотива». А главное — вернулся Антон Шунин. С ним в воротах «Динамо» проиграло в чемпионате России всего раз — «Спартаку» на этих выходных. Но и там Шунин много тащил и спас команду от более крупного счета.

При этом не вызван Евгений Фролов, которого ждали в сборной. Когда-то он сидел под Шуниным в «Динамо», а в прошлом сезоне Фролов поднялся с «Оренбургом» из ФНЛ и теперь идет с ним на четвертом месте в премьер-лиге. Пока «Оренбург» проиграл только «Спартаку» — Фролов в том матче пропустил всего однажды.

4. Еще выше «Оренбурга» — третьим — в РПЛ идет «Ростов» Валерия Карпина. Оттуда Черчесов взял всего одного игрока, Алексея Ионова. В этом сезоне на его счету два гола и голевая передача. Со сборной Ионов ездил на ЧМ в Бразилии (ноль игровых минут), вызывался и дальше, но последний раз сыграл за национальную команду при Слуцком в товарищеском матче с Литвой.

При этом Черчесов проигнорировал двух фланговых игроков «Ростова», которые отлично проявляют себя в этом сезоне. 21-летний Скопинцев давно считается большим талантом, на приличный уровень вышел опытный Паршивлюк (на его счету — победный гол в ворота ЦСКА).

5. В сборной нет не только Скопинцева, но и вообще ни одного молодого футболиста. Объяснить отсутствие Миранчуков еще можно: братья не пригодились на ЧМ и не блещут на старте сезона. А, скажем, Ташаев не играл с «Динамо» из-за недомогания.

При этом из «Рубина» Черчесов взял Камболова (пролетел мимо ЧМ из-за травмы) и Могилевца (как и Ионов, ездил в Бразилию — вместо травмированного Широкова), но проигнорировал Игоря Коновалова. 22-летний центрхав с прекрасным пасом — главное откровение команды Бердыева в этом сезоне.

При этом из сборной никуда не делись проверенные Черчесовым бойцы. У Ильи Кутепова — ни одного матча за «Спартак» в этом сезоне (Каррера ставит на Джикию и Жиго), но он в списке. Антон Швец находился в резервном списке сборной на ЧМ-2018, Рауш — в расширенном, а Стоцкий вызывался год назад, но не вышел на поле в матче с «Динамо».

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена игрока сборной России по хоккею отдыхает в Монако
7 игроков «Зенита», которые не нужны Семаку
«Ничего не оставлю»: фигуристка порвала с наследием Тутберидзе
СМИ: Неймар дал согласие на переход в «Реал»
В сборной Германии произошел раскол на расовой почве во время ЧМ
Черчесов: Смолова не дергаем, Акинфеев едет на обследование
«Уфа» играет в Лиге Европы с фамилиями на русском языке
Канадская команда впервые тренировалась после гибели 16 игроков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь