Без Акинфеева, но с Заболотным. 5 вещей, которые удивили в первом списке Черчесова после ЧМ

Источник: Sport24

7 сентября сборная России сыграет свой первый матч после чемпионата мира в России — с Турцией в рамках Лиги Наций. А 10-го нас ждет товарищеский матч с Чехией в Ростове-на-Дону. В понедельник Станислав Черчесов назвал список из 25 футболистов, которые вызваны в сборную на две эти игры:

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm-xLd1jePR/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm-xLd1jePR/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Состав национальной сборной России на матчи с Турцией (7 сентября, Трабзон, 21:45) и Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону, 19:00) ⠀ #СборнаяРоссии #ЛигаНаций #ТурцияРоссия #РоссияЧехия #ВместеМыКоманда</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/teamrussia/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Сборная России по футболу</a> (@teamrussia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-27T11:31:52+00:00">27 Авг 2018 в 4:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

5 вещей, на которые нужно обратить внимание:

1. В сборной отсутствуют пять футболистов, выходивших на поле «Фишта» в четвертьфинале с Хорватией (без учета Игнашевича и Самедова, завершивших карьеру в сборной). Вот они:

Игорь Акинфеев

Федор Смолов

Александр Головин и Алан Дзагоев (оба травмированы и не играют за свои клубы).

Очевидно, что многим из этого списка Черчесов дал отдых. Или они сами отказались от вызова. 32-летний Акинфеев, например, отыграл 120 минут в Суперкубке всего через 20 дней после Хорватии — и с тех пор так и играет без замен.

2. В сборной нет Федора Смолова. Чемпионат мира он провалил: ноль голов. За «Краснодар» у него гол и результативная передача, но после трансфера в «Локомотив» он впервые забил только вчера, в ворота «Анжи».

Зато в нападении есть Антон Заболотный. Он классно вышел на замену в матче с «Мольде» — гол плюс пас на Дзюбу. Но в составе сборной Заболотный забивал только в ворота «Динамо». В расширенном списке на ЧМ его не было.

Зато там значился Федор Чалов. Сейчас форвард ЦСКА нужен молодежной сборной России: ей предстоят решающие матчи за выход на чемпионат Европы. В молодежку вызван и Александр Максименко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm9EZ1InWKM/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:26.8574297188755% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm9EZ1InWKM/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С первой домашней победой @fclokomotiv! Спасибо за поддержку⚽️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/smolovfedor_10/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Fedor Smolov</a> (@smolovfedor_10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T19:41:22+00:00">26 Авг 2018 в 12:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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3. Кроме Акинфеева в сборную не вызваны еще несколько вратарей из основной обоймы. Джанаев из-за травмы пропустил матч с ЦСКА, Габулов не проходит в заявку «Брюгге» и ищет новый клуб, Селихов все еще на лечении.

Зато вернулся Гильерме, теперь — чемпион России в составе «Локомотива». А главное — вернулся Антон Шунин. С ним в воротах «Динамо» проиграло в чемпионате России всего раз — «Спартаку» на этих выходных. Но и там Шунин много тащил и спас команду от более крупного счета.

При этом не вызван Евгений Фролов, которого ждали в сборной. Когда-то он сидел под Шуниным в «Динамо», а в прошлом сезоне Фролов поднялся с «Оренбургом» из ФНЛ и теперь идет с ним на четвертом месте в премьер-лиге. Пока «Оренбург» проиграл только «Спартаку» — Фролов в том матче пропустил всего однажды.

4. Еще выше «Оренбурга» — третьим — в РПЛ идет «Ростов» Валерия Карпина. Оттуда Черчесов взял всего одного игрока, Алексея Ионова. В этом сезоне на его счету два гола и голевая передача. Со сборной Ионов ездил на ЧМ в Бразилии (ноль игровых минут), вызывался и дальше, но последний раз сыграл за национальную команду при Слуцком в товарищеском матче с Литвой.

При этом Черчесов проигнорировал двух фланговых игроков «Ростова», которые отлично проявляют себя в этом сезоне. 21-летний Скопинцев давно считается большим талантом, на приличный уровень вышел опытный Паршивлюк (на его счету — победный гол в ворота ЦСКА).

5. В сборной нет не только Скопинцева, но и вообще ни одного молодого футболиста. Объяснить отсутствие Миранчуков еще можно: братья не пригодились на ЧМ и не блещут на старте сезона. А, скажем, Ташаев не играл с «Динамо» из-за недомогания.

При этом из «Рубина» Черчесов взял Камболова (пролетел мимо ЧМ из-за травмы) и Могилевца (как и Ионов, ездил в Бразилию — вместо травмированного Широкова), но проигнорировал Игоря Коновалова. 22-летний центрхав с прекрасным пасом — главное откровение команды Бердыева в этом сезоне.