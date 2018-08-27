Без Акинфеева, но с Заболотным. 5 вещей, которые удивили в первом списке Черчесова после ЧМ
Очень странная сборная России.
Очень странная сборная России.
7 сентября сборная России сыграет свой первый матч после чемпионата мира в России — с Турцией в рамках Лиги Наций. А 10-го нас ждет товарищеский матч с Чехией в
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба — «Рубин»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Швец («Ахмат»).
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).
1. В сборной отсутствуют пять футболистов, выходивших на поле «Фишта» в четвертьфинале с Хорватией (без учета Игнашевича и Самедова, завершивших карьеру в сборной). Вот они:
Очевидно, что многим из этого списка Черчесов дал отдых. Или они сами отказались от вызова. 32-летний Акинфеев, например, отыграл 120 минут в Суперкубке всего через 20 дней после Хорватии — и с тех пор так и играет без замен.
2. В сборной нет Федора Смолова. Чемпионат мира он провалил: ноль голов. За «Краснодар» у него гол и результативная передача, но после трансфера в «Локомотив» он впервые забил только вчера, в ворота «Анжи».
Зато в нападении есть Антон Заболотный. Он классно вышел на замену в матче с «Мольде» — гол плюс пас на Дзюбу. Но в составе сборной Заболотный забивал только в ворота «Динамо». В расширенном списке на ЧМ его не было.
Зато там значился Федор Чалов. Сейчас форвард ЦСКА нужен молодежной сборной России: ей предстоят решающие матчи за выход на чемпионат Европы. В молодежку вызван и Александр Максименко.
3. Кроме Акинфеева в сборную не вызваны еще несколько вратарей из основной обоймы. Джанаев
Зато вернулся Гильерме, теперь — чемпион России в составе «Локомотива». А главное — вернулся Антон Шунин. С ним в воротах «Динамо» проиграло в чемпионате России всего раз — «Спартаку» на этих выходных. Но и там Шунин много тащил и спас команду от более крупного счета.
При этом не вызван Евгений Фролов, которого ждали в сборной.
4. Еще выше «Оренбурга» — третьим — в РПЛ идет «Ростов» Валерия Карпина. Оттуда Черчесов взял всего одного игрока, Алексея Ионова. В этом сезоне на его счету два гола и голевая передача. Со сборной Ионов ездил на ЧМ в Бразилии (ноль игровых минут), вызывался и дальше, но последний раз сыграл за национальную команду при Слуцком в товарищеском матче с Литвой.
5. В сборной нет не только Скопинцева, но и вообще ни одного молодого футболиста. Объяснить отсутствие Миранчуков еще можно: братья не пригодились на ЧМ и не блещут на старте сезона. А, скажем, Ташаев не играл с «Динамо»
При этом из сборной никуда не делись проверенные Черчесовым бойцы. У Ильи Кутепова — ни одного матча за «Спартак» в этом сезоне (Каррера ставит на Джикию и Жиго), но он в списке. Антон Швец находился в резервном списке сборной на ЧМ-2018, Рауш — в расширенном, а Стоцкий вызывался год назад, но не вышел на поле в матче с «Динамо».