Тренерский штаб сборной Беларуси объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций

Подготовку к предстоящим встречам сборная начнет с 3 сентября и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый домашний матч Лиги наций УЕФА против Сан-Марино состоится 8 сентября на стадионе «Динамо» и начнется в 19.00 по минскому времени.