Тренерский штаб сборной Беларуси объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций со сборными
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций со сборными
Подготовку к предстоящим встречам сборная начнет с 3 сентября и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый домашний матч Лиги наций УЕФА против
Вечером 9 сентября сборная Беларуси отправится в Кишинев, где 11 сентября встретится с командой Молдовы. Противостояние на стадионе «Зимбру» начнется в 21.45 по белорусскому времени.
Главный тренер Игорь Криушенко включил в итоговый состав национальной команды 23 футболистов:
вратари — Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск);.
защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат»,
полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.
нападающие — Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия). -0-