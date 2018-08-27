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17:42 (мск), источник: БЕЛТА

Тренерский штаб сборной Беларуси объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций со сборными Сан-Марино и Молдовы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Подготовку к предстоящим встречам сборная начнет с 3 сентября и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый домашний матч Лиги наций УЕФА против Сан-Марино состоится 8 сентября на стадионе «Динамо» и начнется в 19.00 по минскому времени.

Вечером 9 сентября сборная Беларуси отправится в Кишинев, где 11 сентября встретится с командой Молдовы. Противостояние на стадионе «Зимбру» начнется в 21.45 по белорусскому времени.

Главный тренер Игорь Криушенко включил в итоговый состав национальной команды 23 футболистов:

вратари — Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Аты, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба — «Шахтер», Солигорск), Ренан Брессан («Шавиш», Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба — «Динамо-Брест»), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.

нападающие — Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия). -0-

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